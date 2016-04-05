Schmit написав:Ех, малиб ми це у достатній кількості у перші дні, то...
Керманичі казали, що немає потреби ... Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви «Вільху» не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет «Вільха» лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую, – розповів головнокомандувач. Зазначимо, що 98 одиниць ракет «Вільха» вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки. https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-n ... yut-vilhu/
До речі, edvardd, що варто зробити за розголошення такої інформації (не говорю вже про провал фінансування цієї програми)?!