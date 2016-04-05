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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1184118511861187
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 09:50



Ех, малиб ми це у достатній кількості у перші дні, то...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ех, малиб ми це у достатній кількості у перші дні, то...


Керманичі казали, що немає потреби ...
Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви «Вільху» не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет «Вільха» лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую, – розповів головнокомандувач.
Зазначимо, що 98 одиниць ракет «Вільха» вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.
https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-n ... yut-vilhu/

До речі, edvardd, що варто зробити за розголошення такої інформації (не говорю вже про провал фінансування цієї програми)?!
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