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Додано: Нед 29 тра, 2022 10:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Керманичі казали, що немає потреби ...
Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви «Вільху» не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет «Вільха» лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую, – розповів головнокомандувач.
Зазначимо, що 98 одиниць ракет «Вільха» вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.
До речі, edvardd, що варто зробити за розголошення такої інформації (не говорю вже про провал фінансування цієї програми)?!
Додано: Нед 29 тра, 2022 10:35
я говорю не про сейчас а начиная с предвыборной компании зеленского. я не ограничиваюсь временем военных действий.
и прекрасно видел и вижу как зеленые объявили охоту на ведьм. точнее на порошенко.
а у зеленых оказывается новая быль - то порошенко сам придумал что зеленский организовал политическое преследование. зачет
а по поводу борьбы с президентом во время военных действий - так это зеленский не оставил свою охоту. он не брезгует и во время войны дальше заниматься преследованием порошенко и тех кто в его команде. так что поковыряйтесь для начала в своем глазу
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