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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1185118611871188>
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 09:50



Ех, малиб ми це у достатній кількості у перші дні, то...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ех, малиб ми це у достатній кількості у перші дні, то...


Керманичі казали, що немає потреби ...
Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви «Вільху» не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет «Вільха» лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую, – розповів головнокомандувач.
Зазначимо, що 98 одиниць ракет «Вільха» вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки.
https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-n ... yut-vilhu/

До речі, edvardd, що варто зробити за розголошення такої інформації (не говорю вже про провал фінансування цієї програми)?!
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:35

  otg написав:
  mephala написав:но на мой вопрос - почему же тогда у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко так и не смог ответить. так как понимал что я отвечу ему его же словами.
Я далек от зеленых, но могу ответить за него. Это придумали в штабе пороха страшилку такую что "у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко". Наратив такой для борьбы. У пороха косяков вагон с телегой, но никто на него не вешает больше чем он взял на себя. То что сейчас это дерьмо все выплыло, так порох сам начал. Это додуматься надо, вести борьбу с президентом воюющей страны. Я уже писал выше про ЮВТ. Она и то до такого не опускалась.


я говорю не про сейчас а начиная с предвыборной компании зеленского. я не ограничиваюсь временем военных действий.
и прекрасно видел и вижу как зеленые объявили охоту на ведьм. точнее на порошенко.
а у зеленых оказывается новая быль - то порошенко сам придумал что зеленский организовал политическое преследование. зачет :lol:
а по поводу борьбы с президентом во время военных действий - так это зеленский не оставил свою охоту. он не брезгует и во время войны дальше заниматься преследованием порошенко и тех кто в его команде. так что поковыряйтесь для начала в своем глазу :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:38

  fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів... :(

ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?


А есть ссылка на новости, откуда информация ? Особенно про увиденную картину.
Это свинтусы непосредственно перед отступлением такое натворили что ли.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:44

  edvardd написав:такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены...


то что бутусов идиот в этой ситуации это бесспорно.
но меня удивляет другое - призыв к СБУ этой госпожи не помню как ее там разобраться.
и мне чет в памяти всплыло как 1+1 запилил сюжетик и показал по новостям. после чего цех по ремонту брони расфигачили и теперь мы ремонтируемся за границей.
почему эта же госпожа не помню как ее там тогда не вопила и не взывала к СБУ?
потому что это был видосик 1+1 ? а то бутусов?
при том чте эта госпожа не помню как ее там - она использует свое служебное положение делая такие заявы.
так что как по мне тут двуличие на лицо - одних просто пожурили а другими сразу СБУ должно заняться.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:55

  otg написав:
  Aps написав:
У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь.
Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.


так в совке доллар тоже был по 30 копеек.
и для экономики тоже не было проблем в чем ты ходил - в калошах или в человеческой обуви :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 10:56

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:02

  otg написав:
  Shaman написав:
  otg написав:Будет, естественно. Но пока ни Венесуэлой ни с Ираном особо не договорился. Российские эмиссары расползлись по миру что б помешать любым санкциям. Плохо пока у него это получается.

несколько последних страниц пестрят твоими сообщениями - и все в духе, в Раше не все так плохо, можно сказать и хорошо. а в Америке все плохо, ничего у них не получается. вот к чему это???

реальные проблемы в Раше есть, но о них ты молчок. ни одна страна под санкциями нормально не может жить, как бы не пыжилась. Пример Ирана показателен.

зато мнимые достижения - доллар по 55 деревянных - это круто. ты осязаешь доллар 35 грн и 55 руб - не чувствуешь диссонанса? о том, что это убивает весь экспорт - промолчим, нам это на руку. а импорта там пока нет нормального.
Надо реально смотреть на ситуацию, а не петь парадные реляции, что бы что изменилось к лучшему. Ты далек до экономики.


а в чем тогда заключается разница между "порошенко ведет борьбу с президентом" и "порошенко реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции" ? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:09

:shock:
  fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів... :(

ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?

Пруф в студию или лапшерезка.
Если бы так было, как вы утверждаете, все бы уже вывалили в эфир для мировой общественности.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 11:16

  Schmit написав:

Таким відео діз,аби наблогерити,інфо -1
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