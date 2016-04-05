Додано: Нед 29 тра, 2022 10:44

edvardd написав: такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены... такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены...

то что бутусов идиот в этой ситуации это бесспорно.но меня удивляет другое - призыв к СБУ этой госпожи не помню как ее там разобраться.и мне чет в памяти всплыло как 1+1 запилил сюжетик и показал по новостям. после чего цех по ремонту брони расфигачили и теперь мы ремонтируемся за границей.почему эта же госпожа не помню как ее там тогда не вопила и не взывала к СБУ?потому что это был видосик 1+1 ? а то бутусов?при том чте эта госпожа не помню как ее там - она использует свое служебное положение делая такие заявы.так что как по мне тут двуличие на лицо - одних просто пожурили а другими сразу СБУ должно заняться.