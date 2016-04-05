Schmit написав:Ех, малиб ми це у достатній кількості у перші дні, то...
Керманичі казали, що немає потреби ... Коли ДОЗ верстався і вийшов на інші рівні затвердження, почалися питання – а чого ви «Вільху» не купляєте? Це ж підіймає наш оборонно-промисловий комплекс! Кажу – я вам доповідаю, тому що в мене 98 ракет «Вільха» лежить на складах і я їх сьогодні на війні не застосовую, – розповів головнокомандувач. Зазначимо, що 98 одиниць ракет «Вільха» вистачить на вісім повних залпів однієї пускової установки. https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-n ... yut-vilhu/
До речі, edvardd, що варто зробити за розголошення такої інформації (не говорю вже про провал фінансування цієї програми)?!
mephala написав:но на мой вопрос - почему же тогда у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко так и не смог ответить. так как понимал что я отвечу ему его же словами.
Я далек от зеленых, но могу ответить за него. Это придумали в штабе пороха страшилку такую что "у вас зеленых во всем персонально виноват порошенко". Наратив такой для борьбы. У пороха косяков вагон с телегой, но никто на него не вешает больше чем он взял на себя. То что сейчас это дерьмо все выплыло, так порох сам начал. Это додуматься надо, вести борьбу с президентом воюющей страны. Я уже писал выше про ЮВТ. Она и то до такого не опускалась.
я говорю не про сейчас а начиная с предвыборной компании зеленского. я не ограничиваюсь временем военных действий. и прекрасно видел и вижу как зеленые объявили охоту на ведьм. точнее на порошенко. а у зеленых оказывается новая быль - то порошенко сам придумал что зеленский организовал политическое преследование. зачет а по поводу борьбы с президентом во время военных действий - так это зеленский не оставил свою охоту. он не брезгует и во время войны дальше заниматься преследованием порошенко и тех кто в его команде. так что поковыряйтесь для начала в своем глазу
fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів...
ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?
А есть ссылка на новости, откуда информация ? Особенно про увиденную картину. Это свинтусы непосредственно перед отступлением такое натворили что ли.
edvardd написав:такие видосики переводят уровень места с локального (может уже отчитались о разрушении) на высший (вы чё там совсем охуэли, быстро развалить, что и было исполнено), кроме того этот дятел понимая последствия специально запостил видосик, для поднятия возле себя хайпа, прекрасно просчитав, что от судовой системы вследствии пробелов в законах ему ничего не будет, а военные- та буй с ними, им не привыкать без снабжения, а раненные, пусть вплавь...зато рейтинги ему обеспечены...
то что бутусов идиот в этой ситуации это бесспорно. но меня удивляет другое - призыв к СБУ этой госпожи не помню как ее там разобраться. и мне чет в памяти всплыло как 1+1 запилил сюжетик и показал по новостям. после чего цех по ремонту брони расфигачили и теперь мы ремонтируемся за границей. почему эта же госпожа не помню как ее там тогда не вопила и не взывала к СБУ? потому что это был видосик 1+1 ? а то бутусов? при том чте эта госпожа не помню как ее там - она использует свое служебное положение делая такие заявы. так что как по мне тут двуличие на лицо - одних просто пожурили а другими сразу СБУ должно заняться.
otg написав:Будет, естественно. Но пока ни Венесуэлой ни с Ираном особо не договорился. Российские эмиссары расползлись по миру что б помешать любым санкциям. Плохо пока у него это получается.
несколько последних страниц пестрят твоими сообщениями - и все в духе, в Раше не все так плохо, можно сказать и хорошо. а в Америке все плохо, ничего у них не получается. вот к чему это???
реальные проблемы в Раше есть, но о них ты молчок. ни одна страна под санкциями нормально не может жить, как бы не пыжилась. Пример Ирана показателен.
зато мнимые достижения - доллар по 55 деревянных - это круто. ты осязаешь доллар 35 грн и 55 руб - не чувствуешь диссонанса? о том, что это убивает весь экспорт - промолчим, нам это на руку. а импорта там пока нет нормального.
Надо реально смотреть на ситуацию, а не петь парадные реляции, что бы что изменилось к лучшему. Ты далек до экономики.
а в чем тогда заключается разница между "порошенко ведет борьбу с президентом" и "порошенко реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции" ?
fler написав:На півдні наші звільнили кілька населених пунктів. Військові у шоці від того, що вони побачили, коли туди зайшли. Орки не лишають після себе нікого живого. Просто на вулицях повно трупів - дітей, жінок, чоловіків, собак, гусей, корів...
ПС. Я розумію, коли літні люди не виїхали з села, бо їм важко фізично та психологічно. Але чому молодь з дітьми не виїхали? Було ж достатньо часу.. На шо розраховували? Мало новин було про Бучу, Бородянку тощо? Чи корову було шкода залишити?
Пруф в студию или лапшерезка. Если бы так было, как вы утверждаете, все бы уже вывалили в эфир для мировой общественности.