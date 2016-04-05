Ви за тих хто купував картьє чи шанель - не переживайте...Ці все одно куплять...otg написав:Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.
А от за кого треба переживати так це за
Продавців Картьє і Шанель в Педерації, бо якщо в них не буде роботи , то поменшає купівель
червоної москви і віскаря...а якщо в цих помешшає , то почнуться проблеми в продавців автоваза і бургерів...і так по ланцюжку вниз.....