Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:18
otg написав: Aps написав:
У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь.
Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.
Ви за тих хто купував картьє чи шанель - не переживайте...Ці все одно куплять...
А от за кого треба переживати так це за
Продавців Картьє і Шанель в Педерації, бо якщо в них не буде роботи , то поменшає купівель
червоної москви і віскаря...а якщо в цих помешшає , то почнуться проблеми в продавців автоваза і бургерів...і так по ланцюжку вниз.....
budivelnik
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Додано: Нед 29 тра, 2022 11:44
antey1969 написав:
:shock:
Пруф в студию или лапшерезка.
Если бы так было, как вы утверждаете, все бы уже вывалили в эфир для мировой общественности.
То, что я пишу, не надо сразу искать в новостях. Оно
если там появится
, то позже. Верить или нет - личное дело каждого.
fler
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:11
fler написав:
Верить или нет - личное дело каждого
На жаль:
Washington Post: Ukrainian volunteer fighters in the east feel abandoned https://www.washingtonpost.com/world/20 ... rodonetsk/ Довідково
: Редакційна політика газети "Вашингтон пост" наближена до позиції правлячої демократичної партії США.
Igneus
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:14
otg написав: Aps написав:
У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь.
Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.
89% импорта это явно не только Шанель и им подобные.
Aps
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:20
Aps написав: otg написав: Aps написав:
У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь.
Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.
89% импорта это явно не только Шанель и им подобные.
Так, верстати ЧПУ, мікросхеми ітд.
BIGor
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:25
greenozon
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:35
Igneus написав:
На жаль
Та конешна. "На жаль"... А то ми не знаємо, хто є ху тут.
Hotab
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:54
Hotab написав:
Та конешна. ... А то ми
А за суттю?
А то за Вами і за
yanyura
спостерігається щодо інших лише:
https://www.youtube.com/watch?v=mJwqWffAHj4
Igneus
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Додано: Нед 29 тра, 2022 12:59
Igneus написав:
А за суттю
Треба терміново розказати як на полігоні українські військові пили горілку. Їм не продавали, але місцеві їм приносили. Або як п'яний майор на машині на аеродромі в'їхав там кудись. Єще щось таке в рукаві, "суттєвий" наш?
Hotab
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