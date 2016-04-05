Треба терміново розказати як на полігоні українські військові пили горілку. Їм не продавали, але місцеві їм приносили. Або як п'яний майор на машині на аеродромі в'їхав там кудись. Єще щось таке в рукаві, "суттєвий" наш?
Aps написав: У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь.
Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.
89% импорта это явно не только Шанель и им подобные.
Я условно написал. Ведь очень много чего просто не вышло с рынка раши. Есть например проблемы с логистикой, но они по маленьку решают и их. На полках их магазинов практически все есть. При чем даже те бренды что объявили о закрытии оф. представительств. Например АМД. Пока россияне не очень почувствовали те санкции. К сожалению раша очень серьезно встроилась в мировую экономику и ее очень тяжело от туда вытеснить санкциями. Действительно что может их обнулить это полное эмбарго энергоносителей. Но это мало-вероятно.
mephala написав: так в совке доллар тоже был по 30 копеек. и для экономики тоже не было проблем в чем ты ходил - в калошах или в человеческой обуви
Я ходил в бельгийских туфлях, если тебя это интересует. Доллар никогда не был по 30 коп. Я его покупал самое меньшее по 4 руб. у таксистов. Сегодня в раше даже близко нет того что в совку. Я не пойму, вы сами себя хотите убедить что в раше все плохо? Тогда это не ко мне. Я описываю только реальную картинку.