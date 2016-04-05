Додано: Нед 29 тра, 2022 13:58

Aps написав: otg написав: Aps написав:

У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь. У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день. Им скоро нечего будет покупать. Контрабасом ну или как они называют "параллельный импорт" в промышленных объёмах не поставишь. Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного. Вы думаете что если кто то не купит Cartier или Chanel это будет большая проблемы для экономики? Как правило большинство сокращений за счет подобного.



89% импорта это явно не только Шанель и им подобные. 89% импорта это явно не только Шанель и им подобные.

Я условно написал. Ведь очень много чего просто не вышло с рынка раши. Есть например проблемы с логистикой, но они по маленьку решают и их. На полках их магазинов практически все есть. При чем даже те бренды что объявили о закрытии оф. представительств. Например АМД. Пока россияне не очень почувствовали те санкции. К сожалению раша очень серьезно встроилась в мировую экономику и ее очень тяжело от туда вытеснить санкциями. Действительно что может их обнулить это полное эмбарго энергоносителей. Но это мало-вероятно.