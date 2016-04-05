Додано: Нед 29 тра, 2022 15:12

otg написав: Shaman написав: так зачем ты поешь парадные реляции Раше? ты не реальную картину даешь, и именно отбираешь позитив. а вот об Украине и помощи от Запада - побольше негатива, тоже необъективную картину. так зачем ты поешь парадные реляции Раше? ты не реальную картину даешь, и именно отбираешь позитив. а вот об Украине и помощи от Запада - побольше негатива, тоже необъективную картину. Какие ты хочешь от меня положительные новости? Сегодня пол города были на похоронах. Что я тебе положительного могу сказать, если люди гибнут из за того что нет оружия? К сожалению нет. Запад не дает пока, или дает мало. Есть положительные моменты где то и слава богу. Здесь люди выкладывают. Я многого не знаю, а что знаю то не стоит постить.



у меня даже есть ответ, чуть позже напишу Ну да, я знаю твой ответ. Зрада, агент раши и пр бред. Какие у тебя цифры? Вот Охрименко тоже владеет цифрами, но он не экономист. В своей время украл денег и пользуется ими используя инсайд. Вот и вся его экономика. Хорошо давай цифры. Например ЗВР упал в 2 раза. Безработица выросла в 3. Раша дожилась до того что у нее нет денег на войну. Такие у тебя цифры? Какие ты хочешь от меня положительные новости? Сегодня пол города были на похоронах. Что я тебе положительного могу сказать, если люди? К сожалению нет. Запад не дает пока, или дает мало. Есть положительные моменты где то и слава богу. Здесь люди выкладывают. Я многого не знаю, а что знаю то не стоит постить.Ну да, я знаю твой ответ. Зрада, агент раши и пр бред. Какие у тебя цифры? Вот Охрименко тоже владеет цифрами, но он не экономист. В своей время украл денег и пользуется ими используя инсайд. Вот и вся его экономика. Хорошо давай цифры. Например ЗВР упал в 2 раза. Безработица выросла в 3. Раша дожилась до того что у нее нет денег на войну. Такие у тебя цифры?

а ты понятия не подменяй. люди гибнут, потому что на нас напал отмороженная страна с отмороженным, как выяснилось, населением. в общем, обычная фашистская страна, которая вооружена лучше нас (поскольку поехала на милитаризме) - и началось это не вчера и не позавчера.нет оружия - так смотрим на себя, на зеркало, на власть, которую мы выбирали. за Яныка в свое время большая часть проголосовала. надо признать подавляющее большинство не верило, что Раша нападет - это факт.из цифр - расходы бюджета с 2019 по 2021 год увеличились на 472 ярда грн, с 1 372 ярда до 1844 ярда грн. а насколько на оборону? упс, на 21 ярд грн - тоже Запад виноват? хорошо хоть с 2015 года тратим на оборону 8%, в 2011-2013 - вообще 3% от расходов бюджета.много или мало поставляет запад - а с чем сравнивать? сколько поставляют - спасибо, это тоже помогло устоять в начале войны. может, сразу авианосную группировку нам должны дать??? да, у них процедуры - там не может президент росчерком пера сделать, что хочу. уже подписание ленд-лиза - большое достижение.риск ядерного удара тоже не надо сбрасывать со счетов - как раз все события показывают, что кукуха там уехала далеко. и США, и Европа этот фактор учитывают. без ядерного оружия русских бы давно загнали под шконку, это же понятно.цифры по Раше - даже не хочу тратить время. вы то ни одной цифры, кроме курса не назвали. из известного - на чем они будут летать через полгода? спойлер - а нахер им летать, пусть сидят дома. санкции их вгонят в 20 век. ни микроэлектроники, ни станкостроения у них нет и близко. выпуляют они все калибры, с остальными катюшами воевать будут?