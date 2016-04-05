RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1186118711881189
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:13

нашел интересное видео

но куда его разместить не нашел, политическая ветка заглохла. Понятно в стране война, все ресурсы армии, всё для победы. Всем тяжело и не до политики. Но даже в войну мы должны оставаться людьми...

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13212
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:26

  Shaman написав:так зачем ты поешь парадные реляции Раше? ты не реальную картину даешь, и именно отбираешь позитив. а вот об Украине и помощи от Запада - побольше негатива, тоже необъективную картину.
Какие ты хочешь от меня положительные новости? Сегодня пол города были на похоронах. Что я тебе положительного могу сказать, если люди гибнут из за того что нет оружия? К сожалению нет. Запад не дает пока, или дает мало. Есть положительные моменты где то и слава богу. Здесь люди выкладывают. Я многого не знаю, а что знаю то не стоит постить.

у меня даже есть ответ, чуть позже напишу ;)
Ну да, я знаю твой ответ. Зрада, агент раши и пр бред. Какие у тебя цифры? Вот Охрименко тоже владеет цифрами, но он не экономист. В своей время украл денег и пользуется ими используя инсайд. Вот и вся его экономика. Хорошо давай цифры. Например ЗВР упал в 2 раза. Безработица выросла в 3. Раша дожилась до того что у нее нет денег на войну. Такие у тебя цифры?
otg
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:38

  otg написав:Если военные разрешили ему снимать, то еще военные должны получить пиз-лей. Не знаю сколько Вам лет и знаете ли, но в совке мосты охранялись в мирное время. Мост всегда был стратегическим охраняемым объектом, а здесь ходят и выкладывают на блюдечке видосики.


По видео понятно только одно - мост есть. Для москалей это было новостью? Сомневаюсь
И не надо тут про корректировку. Корректировка это когда противник после выстрела получает данные куда он попал. Показ воронок недельной давности никак корректировкой не является
Я так подозреваю что лет мне больше чем вам. В совке и к ксероксы доступ по подписи был, дальше что?
div_tmp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 14:54

  fler написав:То, что я пишу, не надо сразу искать в новостях. Оно если там появится, то позже. Верить или нет - личное дело каждого.


А что такого секретного, что может и не появиться в новостях.
И откуда информация сказать можете ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:02

  div_tmp написав:
По видео понятно только одно - мост есть. Для москалей это было новостью? Сомневаюсь
И не надо тут про корректировку. Корректировка это когда противник после выстрела получает данные куда он попал. Показ воронок недельной давности никак корректировкой не является
Читайте внимательнее. Я же написал что мост и так был престрелен. Но так или иначе мост стратегический объект и недопустимо его снимать. Выше пишут, что после видео мост был разрушен.
В совке и к ксероксы доступ по подписи был, дальше что?
Вы о чем?
otg
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:12

  otg написав:
  Shaman написав:так зачем ты поешь парадные реляции Раше? ты не реальную картину даешь, и именно отбираешь позитив. а вот об Украине и помощи от Запада - побольше негатива, тоже необъективную картину.
Какие ты хочешь от меня положительные новости? Сегодня пол города были на похоронах. Что я тебе положительного могу сказать, если люди гибнут из за того что нет оружия? К сожалению нет. Запад не дает пока, или дает мало. Есть положительные моменты где то и слава богу. Здесь люди выкладывают. Я многого не знаю, а что знаю то не стоит постить.

у меня даже есть ответ, чуть позже напишу ;)
Ну да, я знаю твой ответ. Зрада, агент раши и пр бред. Какие у тебя цифры? Вот Охрименко тоже владеет цифрами, но он не экономист. В своей время украл денег и пользуется ими используя инсайд. Вот и вся его экономика. Хорошо давай цифры. Например ЗВР упал в 2 раза. Безработица выросла в 3. Раша дожилась до того что у нее нет денег на войну. Такие у тебя цифры?

а ты понятия не подменяй. люди гибнут, потому что на нас напал отмороженная страна с отмороженным, как выяснилось, населением. в общем, обычная фашистская страна, которая вооружена лучше нас (поскольку поехала на милитаризме) - и началось это не вчера и не позавчера.

нет оружия - так смотрим на себя, на зеркало, на власть, которую мы выбирали. за Яныка в свое время большая часть проголосовала. надо признать подавляющее большинство не верило, что Раша нападет - это факт.

из цифр - расходы бюджета с 2019 по 2021 год увеличились на 472 ярда грн, с 1 372 ярда до 1844 ярда грн. а насколько на оборону? упс, на 21 ярд грн - тоже Запад виноват? хорошо хоть с 2015 года тратим на оборону 8%, в 2011-2013 - вообще 3% от расходов бюджета.

много или мало поставляет запад - а с чем сравнивать? сколько поставляют - спасибо, это тоже помогло устоять в начале войны. может, сразу авианосную группировку нам должны дать??? да, у них процедуры - там не может президент росчерком пера сделать, что хочу. уже подписание ленд-лиза - большое достижение.

риск ядерного удара тоже не надо сбрасывать со счетов - как раз все события показывают, что кукуха там уехала далеко. и США, и Европа этот фактор учитывают. без ядерного оружия русских бы давно загнали под шконку, это же понятно.

цифры по Раше - даже не хочу тратить время. вы то ни одной цифры, кроме курса не назвали. из известного - на чем они будут летать через полгода? спойлер - а нахер им летать, пусть сидят дома. санкции их вгонят в 20 век. ни микроэлектроники, ни станкостроения у них нет и близко. выпуляют они все калибры, с остальными катюшами воевать будут?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 29.09.19
Подякував: 330 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1186118711881189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95644
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452954
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2899)
29.05.2022 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.