Додано: Нед 29 тра, 2022 15:31

Shaman написав: а ты понятия не подменяй. люди гибнут, потому что на нас напал отмороженная страна с отмороженным, как выяснилось, населением. в общем, обычная фашистская страна, которая вооружена лучше нас (поскольку поехала на милитаризме) - и началось это не вчера и не позавчера. а ты понятия не подменяй. люди гибнут, потому что на нас напал отмороженная страна с отмороженным, как выяснилось, населением. в общем, обычная фашистская страна, которая вооружена лучше нас (поскольку поехала на милитаризме) - и началось это не вчера и не позавчера.

нет оружия - так смотрим на себя, на зеркало, на власть, которую мы выбирали. за Яныка в свое время большая часть проголосовала. надо признать подавляющее большинство не верило, что Раша нападет - это факт.



из цифр - расходы бюджета с 2019 по 2021 год увеличились на 472 ярда грн, с 1 372 ярда до 1844 ярда грн. а насколько на оборону? упс, на 21 ярд грн - тоже Запад виноват? хорошо хоть с 2015 года тратим на оборону 8%, в 2011-2013 - вообще 3% от расходов бюджета.

много или мало поставляет запад - а с чем сравнивать? сколько поставляют - спасибо, это тоже помогло устоять в начале войны. может, сразу авианосную группировку нам должны дать???

да, у них процедуры - там не может президент росчерком пера сделать, что хочу. уже подписание ленд-лиза - большое достижение.



риск ядерного удара тоже не надо сбрасывать со счетов - как раз все события показывают, что кукуха там уехала далеко. и США, и Европа этот фактор учитывают. без ядерного оружия русских бы давно загнали под шконку, это же понятно.

цифры по Раше - даже не хочу тратить время. вы то ни одной цифры, кроме курса не назвали. из известного - на чем они будут летать через полгода? спойлер - а нахер им летать, пусть сидят дома. санкции их вгонят в 20 век. ни микроэлектроники, ни станкостроения у них нет и близко. выпуляют они все калибры, с остальными катюшами воевать будут?

Ты дурака не включай. Здесь речь не о первопричине. Хочешь не хочешь нападение свершившийся факт. Теперь все зависит исключительно от Запада.Я тебе открою маленький секрет. Если б мы тратили на оборону даже в 2 раза больше, оставив пенсионеров без пенсий, а бюджетников без ЗП, ситуация была бы не намного лучше чем сейчас. Оборонка очень дорогая вещь и позволить ее могут страны с очень развитой экономикой. И сразу же хочу обламать тебя на счет дорог. Осн масса денег выделялась из европейских грантов. Никто б тебе не дал бы денег на ракеты.Нет, конечно спасибо, но президент где то прав. Они дают оружие не только для защиты Украины. Вот выше Аристович рассказывал и он прав. Не будут давать сейчас, через некоторое время будут иметь этого монстра под боком.Это все панты. Стингеры могли дать, а остальное не могут?Про ядерное оружие я говорил еще в начале войны. Помню прекрасно, это транслировал жирик. Еще была утечка операции "механический апельсин". Но тогда и Украине не стоит сопротивляться исходя из твоей логики.Ты хочешь цифры росстата? Ну зайди на сайт , посмотри. Смешной ты какой то. На чем они будут летать? Найди их парк авиации в инете. Военки у них хватает, а про гражданским там не думают. Сейчас у них фишка. Внутренний туризм, даже кэшбек 50% отстегивают. Кстати под это грозились суперджетов наклепать. Буквально на днях собирались поставщики в Комсомольске, грозились заменить все комплектующие. Да им еще лучше когда все дома будут сидеть, хрен кто узнает что как то может быть по другому в мире. Что касаемо калибров, пока они все выпуляют у нас народу не останется. Если такими темпами оружие нам давать будут.