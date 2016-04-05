но куда его разместить не нашел, политическая ветка заглохла. Понятно в стране война, все ресурсы армии, всё для победы. Всем тяжело и не до политики. Но даже в войну мы должны оставаться людьми...
|
|
|
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:13
нашел интересное видео
но куда его разместить не нашел, политическая ветка заглохла. Понятно в стране война, все ресурсы армии, всё для победы. Всем тяжело и не до политики. Но даже в войну мы должны оставаться людьми...
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:26
Какие ты хочешь от меня положительные новости? Сегодня пол города были на похоронах. Что я тебе положительного могу сказать, если люди гибнут из за того что нет оружия? К сожалению нет. Запад не дает пока, или дает мало. Есть положительные моменты где то и слава богу. Здесь люди выкладывают. Я многого не знаю, а что знаю то не стоит постить.
Ну да, я знаю твой ответ. Зрада, агент раши и пр бред. Какие у тебя цифры? Вот Охрименко тоже владеет цифрами, но он не экономист. В своей время украл денег и пользуется ими используя инсайд. Вот и вся его экономика. Хорошо давай цифры. Например ЗВР упал в 2 раза. Безработица выросла в 3. Раша дожилась до того что у нее нет денег на войну. Такие у тебя цифры?
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:38
По видео понятно только одно - мост есть. Для москалей это было новостью? Сомневаюсь
И не надо тут про корректировку. Корректировка это когда противник после выстрела получает данные куда он попал. Показ воронок недельной давности никак корректировкой не является
Я так подозреваю что лет мне больше чем вам. В совке и к ксероксы доступ по подписи был, дальше что?
Додано: Нед 29 тра, 2022 14:54
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:02
Читайте внимательнее. Я же написал что мост и так был престрелен. Но так или иначе мост стратегический объект и недопустимо его снимать. Выше пишут, что после видео мост был разрушен.
Вы о чем?
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:12
а ты понятия не подменяй. люди гибнут, потому что на нас напал отмороженная страна с отмороженным, как выяснилось, населением. в общем, обычная фашистская страна, которая вооружена лучше нас (поскольку поехала на милитаризме) - и началось это не вчера и не позавчера.
нет оружия - так смотрим на себя, на зеркало, на власть, которую мы выбирали. за Яныка в свое время большая часть проголосовала. надо признать подавляющее большинство не верило, что Раша нападет - это факт.
из цифр - расходы бюджета с 2019 по 2021 год увеличились на 472 ярда грн, с 1 372 ярда до 1844 ярда грн. а насколько на оборону? упс, на 21 ярд грн - тоже Запад виноват? хорошо хоть с 2015 года тратим на оборону 8%, в 2011-2013 - вообще 3% от расходов бюджета.
много или мало поставляет запад - а с чем сравнивать? сколько поставляют - спасибо, это тоже помогло устоять в начале войны. может, сразу авианосную группировку нам должны дать??? да, у них процедуры - там не может президент росчерком пера сделать, что хочу. уже подписание ленд-лиза - большое достижение.
риск ядерного удара тоже не надо сбрасывать со счетов - как раз все события показывают, что кукуха там уехала далеко. и США, и Европа этот фактор учитывают. без ядерного оружия русских бы давно загнали под шконку, это же понятно.
цифры по Раше - даже не хочу тратить время. вы то ни одной цифры, кроме курса не назвали. из известного - на чем они будут летать через полгода? спойлер - а нахер им летать, пусть сидят дома. санкции их вгонят в 20 век. ни микроэлектроники, ни станкостроения у них нет и близко. выпуляют они все калибры, с остальными катюшами воевать будут?
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:18
а ответ в том, что переговоры рано или поздно будут.
и это разные переговорные позиции - Украина целиком зависит от Запада, а Раша типа не так и страдает. или наоборот, Украина только становится сильней, а Раша через полгода будет воевать т-62 и калашами. итоги переговоров будут сильно отличаться
и я не понимаю людей, которые под соусом объективности продвигают вариант 1. повторю вопрос, на чью мельницу льешь воду?
раз русские начали шевелится, то понимают, что все не так радужно, и надо договариваться, пока есть о чем
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 тра, 2022 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:19
Володимир Зеленський дав інтерв’ю проекту Nieuwsuur нідерландського каналу NOS:
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:31
Ты дурака не включай. Здесь речь не о первопричине. Хочешь не хочешь нападение свершившийся факт. Теперь все зависит исключительно от Запада.
Я тебе открою маленький секрет. Если б мы тратили на оборону даже в 2 раза больше, оставив пенсионеров без пенсий, а бюджетников без ЗП, ситуация была бы не намного лучше чем сейчас. Оборонка очень дорогая вещь и позволить ее могут страны с очень развитой экономикой. И сразу же хочу обламать тебя на счет дорог. Осн масса денег выделялась из европейских грантов. Никто б тебе не дал бы денег на ракеты.
Нет, конечно спасибо, но президент где то прав. Они дают оружие не только для защиты Украины. Вот выше Аристович рассказывал и он прав. Не будут давать сейчас, через некоторое время будут иметь этого монстра под боком.
Это все панты. Стингеры могли дать, а остальное не могут?
Про ядерное оружие я говорил еще в начале войны. Помню прекрасно, это транслировал жирик. Еще была утечка операции "механический апельсин". Но тогда и Украине не стоит сопротивляться исходя из твоей логики.
Ты хочешь цифры росстата? Ну зайди на сайт , посмотри. Смешной ты какой то. На чем они будут летать? Найди их парк авиации в инете. Военки у них хватает, а про гражданским там не думают. Сейчас у них фишка. Внутренний туризм, даже кэшбек 50% отстегивают. Кстати под это грозились суперджетов наклепать. Буквально на днях собирались поставщики в Комсомольске, грозились заменить все комплектующие. Да им еще лучше когда все дома будут сидеть, хрен кто узнает что как то может быть по другому в мире. Что касаемо калибров, пока они все выпуляют у нас народу не останется. Если такими темпами оружие нам давать будут.
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:36
|