Я не люблю шапкозакидателей и тех кто живет вне реальности.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 15:37
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:47
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:50
ты сам выше писал - им пофиг на погибших, тут я с тобой соглашусь - расходный материал.
дело не только в Пу. поскольку Раша перешла определенные правила, Запад ее уничтожит, поскольку жить со страной, которая может просто так начать грозить ядерным оружием - это никакой дешевый газ не компенсирует.
какой мин Раша выполнит??? можете озвучить? минимум будет то, что им удастся получить - Донбасс - значит Донбасс, не получат Донбасс - еще что-то придумают. а там пропаганда обоснует. ну а санкции, так не привыкать - другие живут с санкциями, и русские проживут, бедненько, так опыт есть
Вы тут упираете, что там не совок и не 90е.
посмотрим, что там будет через несколько лет таких санкций...
а суперджеты - у них там есть удачная серия, хорошо садится, с огоньком
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:54
Серьезно?
Мне накидать сюда ссылок на фото и видео разных мостов в мире вообще и в Украине и РФ в частности, или даже советских? Вы не поверите, но фото мостов даже на открытках печатали.
Не надо съзжать на мост, все понимают за что эта барышня фамилию которой я благополучно незапомнил наехала на Бутусова.
И вообще, какое ее собачье дело до дел армейских? Военные разрешили снимать мост? 100% разрешили. Все. Если у них будут какие то претензии они их озвучат без сторонней помощи.
Додано: Нед 29 тра, 2022 15:59
Лицензия на баксы исчезла. Это ведёт к непогашению обязательств не только РФ(60млрд.$), а и бизнесом РФ(400млрд.$). В свою очередь дальше суд и решение о блокировке активов РФ и бизнеса РФ во всех юрисдикциях. Были активы и заводы вне РФ и нет их в будущем.
В одном Вы правы, бесхребетное общество РФ идёт в сторону сев.кореи, где кроме реляций победных ничего нет и не предвидится. Как на такое идут умные люди жившие в 21 веке, я не понимаю, но пусть будет так. Дело ведь не в любви к Путину, а каком-то неведомом страхе, что они так согласны опускаться на дно производств москвичей без ремней безопасности и прокладок на локомотивном заводе. Лекарств иностранных тоже не будет, хотя 2,2млн. пенсов от ковида никого тоже не остановило.
Итого: потеря иностранных инвестиций, потеря рынков во вне, потеря активов зарубежом, в Стамбуле не работает мир и всё хорошо? Кстати, нефтянка производство тоже зависит от импорта, который неожиданно тоже прикрыли. Через год "спец.операции" жизнь расцветёт как в Бурятии и Чите по всем регионам. Родина должна быть равномерно в говне и пропаганде...
И дефицитный бюджет РФ уже в апреле есть
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 тра, 2022 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:00
Та да
У них еще была фишка крымский туризм. По результатам фишки туда заманивали нищебродов почти бесплатными путевками. а те еще и закатки с собой в Крым перли что б деньги экономить.
Про Суперджет это вообще алес какойто. Он и сейчас то не больно летает, представляю что будет после импортозамещения. Наверно от аэродрома до аэродрома будет по земле кататься.
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:02
удивительно, я тоже не люблю шапкозакидателей.
но есть очень тонкая грань между реальностью и сгущением красок. вот ты сгущаешь краски.
с поправкой на то, что на нас напала намного более сильная страна. 3 мес стоим. и пока сдаваться никто не собирается, я так понимаю в планах переходить в наступление
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:04
Откуда мне знать, что появится в новостях, а что нет
Информация из первых рук, с места событий.
ПС. В Офисе Президента собираются сократить 80% людей.
ПС2. Обращаюсь ко всем тошнотикам: не писимиздите, плиз. Этим вы помогаете только врагу.
Додано: Нед 29 тра, 2022 16:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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