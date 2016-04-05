Додано: Нед 29 тра, 2022 15:59

otg написав: Shaman написав: отличаться



и я не понимаю людей, которые под соусом объективности продвигают вариант 1. повторю вопрос, на чью мельницу льешь воду?

отличатьсяи я не понимаю людей, которые под соусом объективности продвигают вариант 1. повторю вопрос, на чью мельницу льешь воду? Я не люблю шапкозакидателей и тех кто живет вне реальности. Я не люблю шапкозакидателей и тех кто живет вне реальности.

Лицензия на баксы исчезла. Это ведёт к непогашению обязательств не только РФ(60млрд.$), а и бизнесом РФ(400млрд.$). В свою очередь дальше суд и решение о блокировке активов РФ и бизнеса РФ во всех юрисдикциях. Были активы и заводы вне РФ и нет их в будущем.В одном Вы правы, бесхребетное общество РФ идёт в сторону сев.кореи, где кроме реляций победных ничего нет и не предвидится. Как на такое идут умные люди жившие в 21 веке, я не понимаю, но пусть будет так. Дело ведь не в любви к Путину, а каком-то неведомом страхе, что они так согласны опускаться на дно производств москвичей без ремней безопасности и прокладок на локомотивном заводе. Лекарств иностранных тоже не будет, хотя 2,2млн. пенсов от ковида никого тоже не остановило.Итого: потеря иностранных инвестиций, потеря рынков во вне, потеря активов зарубежом, в Стамбуле не работает мир и всё хорошо? Кстати, нефтянка производство тоже зависит от импорта, который неожиданно тоже прикрыли. Через год "спец.операции" жизнь расцветёт как в Бурятии и Чите по всем регионам. Родина должна быть равномерно в говне и пропаганде...И дефицитный бюджет РФ уже в апреле есть