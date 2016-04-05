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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1188118911901191>
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:37

  Shaman написав:отличаться

и я не понимаю людей, которые под соусом объективности продвигают вариант 1. повторю вопрос, на чью мельницу льешь воду?
Я не люблю шапкозакидателей и тех кто живет вне реальности.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:47

  Aps написав:
otg написав: Обыватель покупает импортную технику задешевле.

У них импорт рухнул на 89%. это 6ольше чем на млрд в день.

Це не правда. Не слухайте всяких блогерів.
Реальна цифра - 44%. Тобто майже в 2 рази. Джерело - Гурієв.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:50

  otg написав:
  Shaman написав:
раз русские начали шевелится, то понимают, что все не так радужно, и надо договариваться, пока есть о чем
Ну естественно. Они свой мин выполнят. Да им тоже не сладко, там тоже не радуются что люди гибнут. Но он хрен оступит.

ты сам выше писал - им пофиг на погибших, тут я с тобой соглашусь - расходный материал.

дело не только в Пу. поскольку Раша перешла определенные правила, Запад ее уничтожит, поскольку жить со страной, которая может просто так начать грозить ядерным оружием - это никакой дешевый газ не компенсирует.

какой мин Раша выполнит??? можете озвучить? минимум будет то, что им удастся получить - Донбасс - значит Донбасс, не получат Донбасс - еще что-то придумают. а там пропаганда обоснует. ну а санкции, так не привыкать - другие живут с санкциями, и русские проживут, бедненько, так опыт есть ;)

Вы тут упираете, что там не совок и не 90е.
посмотрим, что там будет через несколько лет таких санкций...

а суперджеты - у них там есть удачная серия, хорошо садится, с огоньком ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:54

  otg написав:Читайте внимательнее. Я же написал что мост и так был престрелен. Но так или иначе мост стратегический объект и недопустимо его снимать. Выше пишут, что после видео мост был разрушен. чем?


Серьезно?
Мне накидать сюда ссылок на фото и видео разных мостов в мире вообще и в Украине и РФ в частности, или даже советских? Вы не поверите, но фото мостов даже на открытках печатали.
Не надо съзжать на мост, все понимают за что эта барышня фамилию которой я благополучно незапомнил наехала на Бутусова.
И вообще, какое ее собачье дело до дел армейских? Военные разрешили снимать мост? 100% разрешили. Все. Если у них будут какие то претензии они их озвучат без сторонней помощи.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 15:59

  otg написав:
  Shaman написав:отличаться

и я не понимаю людей, которые под соусом объективности продвигают вариант 1. повторю вопрос, на чью мельницу льешь воду?
Я не люблю шапкозакидателей и тех кто живет вне реальности.

Лицензия на баксы исчезла. Это ведёт к непогашению обязательств не только РФ(60млрд.$), а и бизнесом РФ(400млрд.$). В свою очередь дальше суд и решение о блокировке активов РФ и бизнеса РФ во всех юрисдикциях. Были активы и заводы вне РФ и нет их в будущем.
В одном Вы правы, бесхребетное общество РФ идёт в сторону сев.кореи, где кроме реляций победных ничего нет и не предвидится. Как на такое идут умные люди жившие в 21 веке, я не понимаю, но пусть будет так. Дело ведь не в любви к Путину, а каком-то неведомом страхе, что они так согласны опускаться на дно производств москвичей без ремней безопасности и прокладок на локомотивном заводе. Лекарств иностранных тоже не будет, хотя 2,2млн. пенсов от ковида никого тоже не остановило.
Итого: потеря иностранных инвестиций, потеря рынков во вне, потеря активов зарубежом, в Стамбуле не работает мир и всё хорошо? Кстати, нефтянка производство тоже зависит от импорта, который неожиданно тоже прикрыли. Через год "спец.операции" жизнь расцветёт как в Бурятии и Чите по всем регионам. Родина должна быть равномерно в говне и пропаганде...
И дефицитный бюджет РФ уже в апреле есть ;)
Востаннє редагувалось stm в Нед 29 тра, 2022 16:28, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:00

  otg написав:Сейчас у них фишка. Внутренний туризм, даже кэшбек 50% отстегивают. Кстати под это грозились суперджетов наклепать. Буквально на днях собирались поставщики в Комсомольске, грозились заменить все комплектующие. Да им еще лучше когда все дома будут сидеть, хрен кто узнает что как то может быть по другому в мире. Что касаемо калибров, пока они все выпуляют у нас народу не останется. Если такими темпами оружие нам давать будут.


Та да
У них еще была фишка крымский туризм. По результатам фишки туда заманивали нищебродов почти бесплатными путевками. а те еще и закатки с собой в Крым перли что б деньги экономить.

Про Суперджет это вообще алес какойто. Он и сейчас то не больно летает, представляю что будет после импортозамещения. Наверно от аэродрома до аэродрома будет по земле кататься.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:02

  otg написав:
  Shaman написав:отличаться

и я не понимаю людей, которые под соусом объективности продвигают вариант 1. повторю вопрос, на чью мельницу льешь воду?
Я не люблю шапкозакидателей и тех кто живет вне реальности.

удивительно, я тоже не люблю шапкозакидателей.
но есть очень тонкая грань между реальностью и сгущением красок. вот ты сгущаешь краски.

с поправкой на то, что на нас напала намного более сильная страна. 3 мес стоим. и пока сдаваться никто не собирается, я так понимаю в планах переходить в наступление
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:04

  vladimir07 написав:
  fler написав:То, что я пишу, не надо сразу искать в новостях. Оно если там появится, то позже. Верить или нет - личное дело каждого.


А что такого секретного, что может и не появиться в новостях.
И откуда информация сказать можете ?


Откуда мне знать, что появится в новостях, а что нет :roll:
Информация из первых рук, с места событий.

ПС. В Офисе Президента собираются сократить 80% людей. :shock:

ПС2. Обращаюсь ко всем тошнотикам: не писимиздите, плиз. Этим вы помогаете только врагу.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:И сразу же хочу обламать тебя на счет дорог. Осн масса денег выделялась из европейских грантов.

Факты в студию!
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 16:45

Вот рашавойска в Попасной.
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