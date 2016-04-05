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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1188118911901191
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  div_tmp написав:И вообще, какое ее собачье дело до дел армейских?


Тут питання не в "справах армійських".
Питання - в неугодному журналісті, який ставлять не зручні питання. Ось його й треба, в ідеалі - закрити, як мінімум - дискредитувати.
Адже, як вірно підмітили, - жодних питань не було до каналу Г+Г, який показав як і де ремонтують віджату в орків техніку.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:38

  otg написав:
  mephala написав:
а в чем тогда заключается разница между "порошенко ведет борьбу с президентом" и "порошенко реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции" ? :mrgreen:
Здесь не в чем отличается, а в том что он делает: "ведет борьбу с президентом" во время когда тот воюет с врагом. Вывод напрашивается сам по себе.


ага ага.
как раз в этом и заключается двуличие. когда в одной и той самой ситуации:
про одних - это "борьба с президентом"
про других - это "реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции"
вообщем я понял вашу позицию. можете не отвечать.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:42

  otg написав:
  mephala написав:
так в совке доллар тоже был по 30 копеек.
и для экономики тоже не было проблем в чем ты ходил - в калошах или в человеческой обуви :lol:
Я ходил в бельгийских туфлях, если тебя это интересует. Доллар никогда не был по 30 коп. Я его покупал самое меньшее по 4 руб. у таксистов. Сегодня в раше даже близко нет того что в совку. Я не пойму, вы сами себя хотите убедить что в раше все плохо? Тогда это не ко мне. Я описываю только реальную картинку.


как много интересного вскрывается. то вы ходили в бельгийских туфлях в совке, то вы "реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции", то вы покупали доллар у таксистов :shock: в стране где за это была статья. вы продолжайте продолжайте.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 17:44

  otg написав:Я тебе открою маленький секрет. Если б мы тратили на оборону даже в 2 раза больше, оставив пенсионеров без пенсий, а бюджетников без ЗП, ситуация была бы не намного лучше чем сейчас

Грубейшая манипуляция
  otg написав:Оборонка очень дорогая вещь и позволить ее могут страны с очень развитой экономикой. И сразу же хочу обламать тебя на счет дорог. Осн масса денег выделялась из европейских грантов. Никто б тебе не дал бы денег на ракеты.

И враньё впридачу

Факт в том, что в 2021 весь, я подчеркиваю, весь оборонный заказ не был выполнен
Не закупались броники, каски, провалена система питания

Сейчас, как в 2014, волонтёры покупают каски и броники для бойцов ВСУ

Я сам лично уже потратил несколько десятков тысяч гривен, чтобы помочь знакомым и коллегам в экипе

Поэтому, продолжаю настаивать, что на дороги деньги из бюджета нашлись, потому что, это откаты, это пиар, а на собственную армию денег не нашлось
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  #<1 ... 1188118911901191
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