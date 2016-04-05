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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 тра, 2022 17:07
div_tmp написав:
И вообще, какое ее собачье дело до дел армейских?
Тут питання не в "справах армійських".
Питання - в неугодному журналісті, який ставлять не зручні питання. Ось його й треба, в ідеалі - закрити, як мінімум - дискредитувати.
Адже, як вірно підмітили, - жодних питань не було до каналу Г+Г, який показав як і де ремонтують віджату в орків техніку.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 17:38
otg написав: mephala написав:
а в чем тогда заключается разница между "порошенко ведет борьбу с президентом" и "порошенко реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции" ?
Здесь не в чем отличается, а в том что он делает: "ведет борьбу с президентом" во время когда тот воюет с врагом. Вывод напрашивается сам по себе.
ага ага.
как раз в этом и заключается двуличие. когда в одной и той самой ситуации:
про одних - это "борьба с президентом"
про других - это "реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции"
вообщем я понял вашу позицию. можете не отвечать.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 17:42
otg написав: mephala написав:
так в совке доллар тоже был по 30 копеек.
и для экономики тоже не было проблем в чем ты ходил - в калошах или в человеческой обуви
Я ходил в бельгийских туфлях, если тебя это интересует. Доллар никогда не был по 30 коп. Я его покупал самое меньшее по 4 руб. у таксистов. Сегодня в раше даже близко нет того что в совку. Я не пойму, вы сами себя хотите убедить что в раше все плохо? Тогда это не ко мне. Я описываю только реальную картинку.
как много интересного вскрывается. то вы ходили в бельгийских туфлях в совке, то вы "реально смотрит на ситуацию а не поет парадные реляции", то вы покупали доллар у таксистов
в стране где за это была статья. вы продолжайте продолжайте.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 17:44
otg написав:
Я тебе открою маленький секрет. Если б мы тратили на оборону даже в 2 раза больше, оставив пенсионеров без пенсий, а бюджетников без ЗП, ситуация была бы не намного лучше чем сейчас
Грубейшая манипуляция
otg написав:
Оборонка очень дорогая вещь и позволить ее могут страны с очень развитой экономикой. И сразу же хочу обламать тебя на счет дорог. Осн масса денег выделялась из европейских грантов
. Никто б тебе не дал бы денег на ракеты.
И враньё впридачу
Факт в том, что в 2021 весь, я подчеркиваю, весь оборонный заказ не был выполнен
Не закупались броники, каски, провалена система питания
Сейчас, как в 2014, волонтёры покупают каски и броники для бойцов ВСУ
Я сам лично уже потратил несколько десятков тысяч гривен, чтобы помочь знакомым и коллегам в экипе
Поэтому, продолжаю настаивать, что на дороги деньги из бюджета нашлись, потому что, это откаты, это пиар, а на собственную армию денег не нашлось
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Додано: Нед 29 тра, 2022 18:23
pesikot написав:
Сейчас, как в 2014, волонтёры покупают каски и броники для бойцов ВСУ
А що робили 2015-2019 що зараз немає бронижелетів та касок?
А якщо чесно то набридло це ниття уже. Народ зробив свій вибір, роботу Петра визнав незадовільною та звільнив його. Може досить уже український народ обсирати?
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Додано: Нед 29 тра, 2022 18:37
Ukrainian написав: pesikot написав:
Сейчас, как в 2014, волонтёры покупают каски и броники для бойцов ВСУ
А що робили 2015-2019 що зараз немає бронижелетів та касок?
А якщо чесно то набридло це ниття уже. Народ зробив свій вибір, роботу Петра визнав незадовільною та звільнив його. Може досить уже український народ обсирати?
Обсираешь украинский народ - именно ты
Потому что, украинский народ закупает всё это
Потому что, зелебобики с 2019 года мало что закупали
И мало того, что мало закупали, так ещё открывали дела против генерала Марченко за броники
Против того самого Марченко, который оборонял Николаев. Оборонял реально, а не этот ваш Ким своими видосиками
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Додано: Нед 29 тра, 2022 18:50
pesikot написав: Ukrainian написав: pesikot написав:
Сейчас, как в 2014, волонтёры покупают каски и броники для бойцов ВСУ
А що робили 2015-2019 що зараз немає бронижелетів та касок?
А якщо чесно то набридло це ниття уже. Народ зробив свій вибір, роботу Петра визнав незадовільною та звільнив його. Може досить уже український народ обсирати?
Обсираешь украинский народ - именно ты
Потому что, украинский народ закупает всё это
Потому что, зелебобики с 2019 года мало что закупали
И мало того, что мало закупали, так ещё открывали дела против генерала Марченко за броники
Против того самого Марченко, который оборонял Николаев. Оборонял реально, а не этот ваш Ким своими видосиками
Ще раз для тих тільки пише.
З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?
Український народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента.
Які букви в цьому реченні тобі не зрозумілі?
Потрібно поважати вибір українського народу, навіть якщо тобі це не подобається. Так працює демократія.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 18:56
pesikot написав: Ukrainian написав: pesikot написав:
Сейчас, как в 2014, волонтёры покупают каски и броники для бойцов ВСУ
А що робили 2015-2019 що зараз немає бронижелетів та касок?
А якщо чесно то набридло це ниття уже. Народ зробив свій вибір, роботу Петра визнав незадовільною та звільнив його. Може досить уже український народ обсирати?
Обсираешь украинский народ - именно ты
Потому что, украинский народ закупает всё это
Потому что, зелебобики с 2019 года мало что закупали
И мало того, что мало закупали, так ещё открывали дела против генерала Марченко за броники
Против того самого Марченко, который оборонял Николаев. Оборонял реально, а не этот ваш Ким своими видосиками
Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.
ПС: то что не выпустили Порошенко на саммит, я тоже не поддерживаю. Бутусова пожурить и отпустить, потому как мост показал.
Но не люблю когда Порошенко в 2018 армия, мова и 2,3% ВВП или 77млрд. Хотя и должны были по 5% выделять с 2016 года. И вначале и выделяли...
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