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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1190119111921193>
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:03

  Ukrainian написав: Ще раз для тих тільки пише.
З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?

Український народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента.
Які букви в цьому реченні тобі не зрозумілі?
Потрібно поважати вибір українського народу, навіть якщо тобі це не подобається. Так працює демократія.

Ти не слухаешь

Український народ, той самий, який обрав Зеленського
Зараз саме робить закупки для ЗСУ, через волонтерів

Тому що, Зеленський не зробив такі закупки

Так працює демократія, не подобається це тобі чи ні

А ти живешь минулим
А я живу теперішним

І я, як той, хто був в Чернігові, під час бойових дій
Скажу тобі матюкамі
Не дратуй мене
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:07

  stm написав:Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.

Прийнято, та реалiзовано - це різні речі

можно прийняти різні цифри бюджету, але нічого не зробити ....
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:14

  Ukrainian написав:З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?
В 2015 - ні касок ні бронежилетів не було
В 2019 була армія в 350 000 - ніхто броніки і каски не купував
В 2022 армія стала 700 000 - знову виявилась потреба в касках і броніках?
На запитання чому
Відповідь проста
Бо розміновували Чонгар і не збирались воюваим....
А от чому розміновували і чому не збирались - відповідь також проста
Бо обіцяли елеХторату закінчити еру бариги і почати еру шашликів....

Тому в відсутності броніків і касок винуваті як ті кого вибрали в 2019..так і ті хто вибирав в 2019 переможців виборів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:15

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: Ще раз для тих тільки пише.
З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?

Український народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента.
Які букви в цьому реченні тобі не зрозумілі?
Потрібно поважати вибір українського народу, навіть якщо тобі це не подобається. Так працює демократія.

Ти не слухаешь

Український народ, той самий, який обрав Зеленського
Зараз саме робить закупки для ЗСУ, через волонтерів

Тому що, Зеленський не зробив такі закупки

Так працює демократія, не подобається це тобі чи ні

А ти живешь минулим
А я живу теперішним

І я, як той, хто був в Чернігові, під час бойових дій
Скажу тобі матюкамі
Не дратуй мене

А чому в 2015 -2019 не закупили ?
Петра український народ звільнив за незадовільну роботу з посади президента. Потрібно поважати вибір народу. А такі як ти вперто продовжують сцяти проти вітру. А свою думку про роботу чинного президента в народу України буде змога сказати на наступних виборах. Так працює демократія.
Наберись терпіння.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:В 2022 армія стала 700 000

Скільком з них потрібні бронежилети та каски? Ти ж розумієш що з цих 700 тис дуже не значна частина задіяна безпосередньо у військових діях інакше б уже щонайменше Херсон та Маріуполь взяли.
https://www.facebook.com/watch/?v=381332517335510
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:23

  Ukrainian написав: Наберись терпіння.


У тебя зацикленность на Порошенко

Я тебе скажу, что 3 года как, Порошенко уже не действующий Президент Украины

А у тебя, Порошенко, до сих пор, Президент Украины

3 года прошло, теперь обсуждаем Зеленского
А ты живешь прошлым

И хуже всего, ты оправдываешь всё то, что мой город разрушен
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ты оправдываешь

Не фантазуй.
Будь толерантним і поважай вибір народу. Народ зробить оцінку діям президента на наступних виборах. Так працює демократія.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:30

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:ты оправдываешь

Не фантазуй.
Будь толерантним і поважай вибір народу. Народ зробить оцінку діям президента на наступних виборах. Так працює демократія.

Ты реальный идиот ...

Чернигов разрушен, ты это представляешь ?

Но ты мне задвигаешь про демократию ?

Ты полное гавно ...

Блядь, какое-то канадское гавно мне указывает. как мне жить
Сука, да ты приедь сюда, а не пиши из Канады

Город разрушен, а мне этот хрен пишет про демократию

Да пусть этот хрен приедет в Чернигов и сам увидит масштаб разрушений

Этот хрен ничего не видит, но мнение имеет
Из канады
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 29 тра, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:35

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:
  pesikot написав:ты оправдываешь

Не фантазуй.
Будь толерантним і поважай вибір народу. Народ зробить оцінку діям президента на наступних виборах. Так працює демократія.

Ты реальный идиот ...


Юкрейніан - це троль-маніпулятор, який агітував в 14-у за ригів та пропонував відновити співпрацю з росією.
Тому, все, що він критикує - це комплімент для українців та всіх, хто вболіває за Україну!

З.і. Порошенко вже 3 роки не Президент, але в нього він досі винен у провалах у підготовці армії у 2019-2022 рр.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:37

  pesikot написав:Ты реальный идиот ...

:cry:
Если не хуже.
Почему и говорят - работа "лечит".
При чём реальная в наших условиях.
Как развернуть "это всё" на реальные рельсы,(здорового государства) а не набравшихся ... .
Теперь внимательно каждую изложенную букву: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 9/7349049/
Восстанавливать и строить города, а не "зарабатывать", насрав на головы остальным.
Строить города с перспективой жить в них поколениями.
(образно, но доступно)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 29 тра, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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