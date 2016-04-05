Ukrainian написав: Ще раз для тих тільки пише. З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?
Український народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента. Які букви в цьому реченні тобі не зрозумілі? Потрібно поважати вибір українського народу, навіть якщо тобі це не подобається. Так працює демократія.
Ти не слухаешь
Український народ, той самий, який обрав Зеленського Зараз саме робить закупки для ЗСУ, через волонтерів
Тому що, Зеленський не зробив такі закупки
Так працює демократія, не подобається це тобі чи ні
А ти живешь минулим А я живу теперішним
І я, як той, хто був в Чернігові, під час бойових дій Скажу тобі матюкамі Не дратуй мене
Ukrainian написав:З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?
В 2015 - ні касок ні бронежилетів не було В 2019 була армія в 350 000 - ніхто броніки і каски не купував В 2022 армія стала 700 000 - знову виявилась потреба в касках і броніках? На запитання чому Відповідь проста Бо розміновували Чонгар і не збирались воюваим.... А от чому розміновували і чому не збирались - відповідь також проста Бо обіцяли елеХторату закінчити еру бариги і почати еру шашликів....
Тому в відсутності броніків і касок винуваті як ті кого вибрали в 2019..так і ті хто вибирав в 2019 переможців виборів.
Ukrainian написав: Ще раз для тих тільки пише. З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?
Український народ визнав роботу Петра незадовільною та звільнив його з посади президента. Які букви в цьому реченні тобі не зрозумілі? Потрібно поважати вибір українського народу, навіть якщо тобі це не подобається. Так працює демократія.
Ти не слухаешь
Український народ, той самий, який обрав Зеленського Зараз саме робить закупки для ЗСУ, через волонтерів
Тому що, Зеленський не зробив такі закупки
Так працює демократія, не подобається це тобі чи ні
А ти живешь минулим А я живу теперішним
І я, як той, хто був в Чернігові, під час бойових дій Скажу тобі матюкамі Не дратуй мене
А чому в 2015 -2019 не закупили ? Петра український народ звільнив за незадовільну роботу з посади президента. Потрібно поважати вибір народу. А такі як ти вперто продовжують сцяти проти вітру. А свою думку про роботу чинного президента в народу України буде змога сказати на наступних виборах. Так працює демократія. Наберись терпіння.
Если не хуже. Почему и говорят - работа "лечит". При чём реальная в наших условиях. Как развернуть "это всё" на реальные рельсы,(здорового государства) а не набравшихся ... . Теперь внимательно каждую изложенную букву: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 9/7349049/ Восстанавливать и строить города, а не "зарабатывать", насрав на головы остальным. Строить города с перспективой жить в них поколениями. (образно, но доступно)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 29 тра, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.