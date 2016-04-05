Ukrainian написав:З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?
В 2015 - ні касок ні бронежилетів не було В 2019 була армія в 350 000 - ніхто броніки і каски не купував В 2022 армія стала 700 000 - знову виявилась потреба в касках і броніках? На запитання чому Відповідь проста Бо розміновували Чонгар і не збирались воюваим.... А от чому розміновували і чому не збирались - відповідь також проста Бо обіцяли елеХторату закінчити еру бариги і почати еру шашликів....
Тому в відсутності броніків і касок винуваті як ті кого вибрали в 2019..так і ті хто вибирав в 2019 переможців виборів.
budivelnik написав:В 2015 - ні касок ні бронежилетів не було В 2019 була армія в 350 000 - ніхто броніки і каски не купував В 2022 армія стала 700 000 - знову виявилась потреба в касках і броніках? На запитання чому Відповідь проста Бо розміновували Чонгар і не збирались воюваим.... А от чому розміновували і чому не збирались - відповідь також проста Бо обіцяли елеХторату закінчити еру бариги і почати еру шашликів....
Тому в відсутності броніків і касок винуваті як ті кого вибрали в 2019..так і ті хто вибирав в 2019 переможців виборів.
Всім, навіть теробороні, бо на фронті - 30% , ще 30% це ротаційні заміни , і ще 40% це резерв для майбутнього.. А вся армія повинна бути готовою в будь-який момент вийти на передову Чи пропонуєш під час заміни армійські підрозділи касками чи трусами мінялись?