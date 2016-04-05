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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1190119111921193>
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:14

  Ukrainian написав:З 2015 до 2019 було мало часу у влади купити бронежилети та каски?
В 2015 - ні касок ні бронежилетів не було
В 2019 була армія в 350 000 - ніхто броніки і каски не купував
В 2022 армія стала 700 000 - знову виявилась потреба в касках і броніках?
На запитання чому
Відповідь проста
Бо розміновували Чонгар і не збирались воюваим....
А от чому розміновували і чому не збирались - відповідь також проста
Бо обіцяли елеХторату закінчити еру бариги і почати еру шашликів....

Тому в відсутності броніків і касок винуваті як ті кого вибрали в 2019..так і ті хто вибирав в 2019 переможців виборів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:В 2022 армія стала 700 000

Скільком з них потрібні бронежилети та каски? Ти ж розумієш що з цих 700 тис дуже не значна частина задіяна безпосередньо у військових діях інакше б уже щонайменше Херсон та Маріуполь взяли.
https://www.facebook.com/watch/?v=381332517335510
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:23

  Ukrainian написав: Наберись терпіння.


У тебя зацикленность на Порошенко

Я тебе скажу, что 3 года как, Порошенко уже не действующий Президент Украины

А у тебя, Порошенко, до сих пор, Президент Украины

3 года прошло, теперь обсуждаем Зеленского
А ты живешь прошлым

И хуже всего, ты оправдываешь всё то, что мой город разрушен
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:35

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:
  pesikot написав:ты оправдываешь

Не фантазуй.
Будь толерантним і поважай вибір народу. Народ зробить оцінку діям президента на наступних виборах. Так працює демократія.

Ты реальный идиот ...


Юкрейніан - це троль-маніпулятор, який агітував в 14-у за ригів та пропонував відновити співпрацю з росією.
Тому, все, що він критикує - це комплімент для українців та всіх, хто вболіває за Україну!

З.і. Порошенко вже 3 роки не Президент, але в нього він досі винен у провалах у підготовці армії у 2019-2022 рр.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:провалах у підготовці армії у 2019-2022 рр.

Західні розвідки прогнозували взяття столиці України за 96 годин. Незабуваємо що ЗСУ воює з другою армією світу. Тому як на мене результат відмінний.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 29 тра, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:42

  Ukrainian написав:
  budivelnik написав:В 2015 - ні касок ні бронежилетів не було
В 2019 була армія в 350 000 - ніхто броніки і каски не купував
В 2022 армія стала 700 000 - знову виявилась потреба в касках і броніках?
На запитання чому
Відповідь проста
Бо розміновували Чонгар і не збирались воюваим....
А от чому розміновували і чому не збирались - відповідь також проста
Бо обіцяли елеХторату закінчити еру бариги і почати еру шашликів....

Тому в відсутності броніків і касок винуваті як ті кого вибрали в 2019..так і ті хто вибирав в 2019 переможців виборів.
Скільком з них потрібні бронежилети та каски? Ти ж розумієш що з цих 700 тис дуже не значна частина задіяна безпосередньо у військових діях інакше б уже щонайменше Херсон та Маріуполь взяли.
https://www.facebook.com/watch/?v=381332517335510
Всім, навіть теробороні, бо на фронті - 30% , ще 30% це ротаційні заміни , і ще 40% це резерв для майбутнього..
А вся армія повинна бути готовою в будь-який момент вийти на передову
Чи пропонуєш під час заміни армійські підрозділи касками чи трусами мінялись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:43

  Ukrainian написав:
  V2 написав:провалах у підготовці армії у 2019-2022 рр.

Західні розвідки прогнозували взяття столиці України за 96 годин. Незабуваємо що ЗСУ воює з другою армією світу. Тому як на мене результат просто чудовий.


Безперечно!
І стримала всю цю нечисть армія, яка була створена у 2014-19 роках!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:44

budivelnik
Слухай за ссилкою відео Притули він усе пояснив на пальцях.
https://www.facebook.com/watch/?v=381332517335510
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:47

  V2 написав:
  Ukrainian написав:
  V2 написав:провалах у підготовці армії у 2019-2022 рр.

Західні розвідки прогнозували взяття столиці України за 96 годин. Незабуваємо що ЗСУ воює з другою армією світу. Тому як на мене результат просто чудовий.


Безперечно!
І стримала всю цю нечисть армія, яка була створена у 2014-19 роках!

Озброєна радянською технікою на 80-85%
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:55

  Ukrainian написав:
  V2 написав:
Безперечно!
І стримала всю цю нечисть армія, яка була створена у 2014-19 роках!

Озброєна радянською технікою на 80-85%


Як змінився цей % за 2019-2021 рр?
V2
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  #<1 ... 1190119111921193>
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