RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1190119111921193
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 19:55

  stm написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав: А що робили 2015-2019 що зараз немає бронижелетів та касок?
А якщо чесно то набридло це ниття уже. Народ зробив свій вибір, роботу Петра визнав незадовільною та звільнив його. Може досить уже український народ обсирати?

Обсираешь украинский народ - именно ты

Потому что, украинский народ закупает всё это
Потому что, зелебобики с 2019 года мало что закупали

И мало того, что мало закупали, так ещё открывали дела против генерала Марченко за броники
Против того самого Марченко, который оборонял Николаев. Оборонял реально, а не этот ваш Ким своими видосиками

Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.
ПС: то что не выпустили Порошенко на саммит, я тоже не поддерживаю. Бутусова пожурить и отпустить, потому как мост показал.
Но не люблю когда Порошенко в 2018 армия, мова и 2,3% ВВП или 77млрд. Хотя и должны были по 5% выделять с 2016 года. И вначале и выделяли...

в 2018 по статье оборона прошло 97 млрд, в 2021 - 127 млрд. но в 2018 году это 8% от расходов бюджета, а в 2021 - только 7%.

и ключевое, если как говорят, про войну было известно еще во второй половине 2021, то надо бы было менять на что тратить деньги - но это тема разборок после войны...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 29.09.19
Подякував: 331 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 685
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:28

  GALeon написав:️Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.

Взагалі-то далі буде все гірше . У них і так рівень життя достатньо сильно падає , а при санкціях до московії подальших буде і ще гірше . І далі підуть претензії до урядів від електорату - а чого це так погано стало ? Може вже пора щось змінювати ... Угорщина просто найперша і найшумніша . А далі будуть підтягуватися і інші ... Це штатам глибоко плювати ( відносно Європи ) - як там і що ... Ну і деяким нашим сусідам , які можуть бути на черзі наступними . Ви згадайте 2 світову - де і які бої ... А воювали якось ніби-то всі ...
На різних сторонах , правда ...
Puente
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Аплодую та повідомляю, що на півдні наші ще трохи посунули ворога та закріпилися на нових позиціях. Можливо про це і не напишуть у новинах

Напишуть, а вранці я давав мапу:
У Новій Каховці на Херсонщині серед окупантів масова паніка.
Там днями збили російський винищувач у районі Нової Каховки, повідомив народний депутат України Сергій Хлань, передає "24 канал".
ЗСУ пішли в контрнаступ у Бериславському напрямку. Просунулися на 9 км і розділили ворога на дві частини. Окупанти фактично потрапили в оперативне оточення.
І з боку Миколаївської області пішли в контрнаступи. Окупанти вимушені відступати на невигідні позиції. Втікають з бетонних окопів, які будували раніше.
Росіяни просто тікають, тому зараз важливо, щоб ми продовжили цей наступ", - каже Хлань.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 29 тра, 2022 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6218 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 20:42

Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10890
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:02

  stm написав:Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.


в гривнах у нас каждый новый бюджет рекордный. а вот в баксах не так все офигенно как вы пишите. читайте между строк.
mephala
 
Повідомлень: 7412
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:10

  mephala написав:
  stm написав:Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.


в гривнах у нас каждый новый бюджет рекордный. а вот в баксах не так все офигенно как вы пишите. читайте между строк.

Вы же взрослый.
.. ещё бы купоны "92" вспомнил ...
Реальное производство и рост благосостояния(не царедворцев и их приближенных), экономические свободы населения(экономическая модель перехода).
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9624
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 21:11

pesikot
Зображення

Серьезно? А как же это:

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

:?: :?: :?:


С 19 марта по 2 мая - 45 дней.

45 дней
був в Чернігові, під час бойових дій

Сказочник. :mrgreen:
yanyura
 
Повідомлень: 6662
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2025 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 1190119111921193
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95652
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 452978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (218)
29.05.2022 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.