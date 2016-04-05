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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 тра, 2022 19:55
stm написав: pesikot написав: Ukrainian написав:
А що робили 2015-2019 що зараз немає бронижелетів та касок?
А якщо чесно то набридло це ниття уже. Народ зробив свій вибір, роботу Петра визнав незадовільною та звільнив його. Може досить уже український народ обсирати?
Обсираешь украинский народ - именно ты
Потому что, украинский народ закупает всё это
Потому что, зелебобики с 2019 года мало что закупали
И мало того, что мало закупали, так ещё открывали дела против генерала Марченко за броники
Против того самого Марченко, который оборонял Николаев. Оборонял реально, а не этот ваш Ким своими видосиками
Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.
ПС: то что не выпустили Порошенко на саммит, я тоже не поддерживаю. Бутусова пожурить и отпустить, потому как мост показал.
Но не люблю когда Порошенко в 2018 армия, мова и 2,3% ВВП или 77млрд. Хотя и должны были по 5% выделять с 2016 года. И вначале и выделяли...
в 2018 по статье оборона прошло 97 млрд, в 2021 - 127 млрд. но в 2018 году это 8% от расходов бюджета, а в 2021 - только 7%.
и ключевое, если как говорят, про войну было известно еще во второй половине 2021, то надо бы было менять на что тратить деньги - но это тема разборок после войны...
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:28
GALeon написав:
️Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.
Взагалі-то далі буде все гірше . У них і так рівень життя достатньо сильно падає , а при санкціях до московії подальших буде і ще гірше . І далі підуть претензії до урядів від електорату - а чого це так погано стало ? Може вже пора щось змінювати ... Угорщина просто найперша і найшумніша . А далі будуть підтягуватися і інші ... Це штатам глибоко плювати ( відносно Європи ) - як там і що ... Ну і деяким нашим сусідам , які можуть бути на черзі наступними . Ви згадайте 2 світову - де і які бої ... А воювали якось ніби-то всі ...
На різних сторонах , правда ...
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:31
fler написав:
Аплодую та повідомляю, що на півдні наші ще трохи посунули ворога та закріпилися на нових позиціях. Можливо про це і не напишуть у новинах
Напишуть, а вранці я давав мапу:
У Новій Каховці на Херсонщині серед окупантів масова паніка.
Там днями збили російський винищувач у районі Нової Каховки, повідомив народний депутат України Сергій Хлань, передає "24 канал".
ЗСУ пішли в контрнаступ у Бериславському напрямку. Просунулися на 9 км і розділили ворога на дві частини. Окупанти фактично потрапили в оперативне оточення.
І з боку Миколаївської області пішли в контрнаступи. Окупанти вимушені відступати на невигідні позиції. Втікають з бетонних окопів, які будували раніше.
Росіяни просто тікають, тому зараз важливо, щоб ми продовжили цей наступ", - каже Хлань.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Нед 29 тра, 2022 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 20:42
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Додано: Нед 29 тра, 2022 21:02
stm написав:
Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.
в гривнах у нас каждый новый бюджет рекордный. а вот в баксах не так все офигенно как вы пишите. читайте между строк.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 21:10
mephala написав: stm написав:
Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень.
в гривнах у нас каждый новый бюджет рекордный. а вот в баксах не так все офигенно как вы пишите. читайте между строк.
Вы же взрослый.
.. ещё бы купоны "92" вспомнил ...
Реальное производство и рост благосостояния(не царедворцев и их приближенных), экономические свободы населения(экономическая модель перехода).
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Додано: Нед 29 тра, 2022 21:11
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