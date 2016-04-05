Ukrainian написав: А що робили 2015-2019 що зараз немає бронижелетів та касок? А якщо чесно то набридло це ниття уже. Народ зробив свій вибір, роботу Петра визнав незадовільною та звільнив його. Може досить уже український народ обсирати?
Обсираешь украинский народ - именно ты
Потому что, украинский народ закупает всё это Потому что, зелебобики с 2019 года мало что закупали
И мало того, что мало закупали, так ещё открывали дела против генерала Марченко за броники Против того самого Марченко, который оборонял Николаев. Оборонял реально, а не этот ваш Ким своими видосиками
Зокрема, у 2021 р. прийнято рекордний бюджет для потреб ЗСУ - 133 мільярди гривень. ПС: то что не выпустили Порошенко на саммит, я тоже не поддерживаю. Бутусова пожурить и отпустить, потому как мост показал. Но не люблю когда Порошенко в 2018 армия, мова и 2,3% ВВП или 77млрд. Хотя и должны были по 5% выделять с 2016 года. И вначале и выделяли...
в 2018 по статье оборона прошло 97 млрд, в 2021 - 127 млрд. но в 2018 году это 8% от расходов бюджета, а в 2021 - только 7%.
и ключевое, если как говорят, про войну было известно еще во второй половине 2021, то надо бы было менять на что тратить деньги - но это тема разборок после войны...
️Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.
GALeon написав:️Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.
Взагалі-то далі буде все гірше . У них і так рівень життя достатньо сильно падає , а при санкціях до московії подальших буде і ще гірше . І далі підуть претензії до урядів від електорату - а чого це так погано стало ? Може вже пора щось змінювати ... Угорщина просто найперша і найшумніша . А далі будуть підтягуватися і інші ... Це штатам глибоко плювати ( відносно Європи ) - як там і що ... Ну і деяким нашим сусідам , які можуть бути на черзі наступними . Ви згадайте 2 світову - де і які бої ... А воювали якось ніби-то всі ... На різних сторонах , правда ...
fler написав:Аплодую та повідомляю, що на півдні наші ще трохи посунули ворога та закріпилися на нових позиціях. Можливо про це і не напишуть у новинах
Напишуть, а вранці я давав мапу: У Новій Каховці на Херсонщині серед окупантів масова паніка. Там днями збили російський винищувач у районі Нової Каховки, повідомив народний депутат України Сергій Хлань, передає "24 канал". ЗСУ пішли в контрнаступ у Бериславському напрямку. Просунулися на 9 км і розділили ворога на дві частини. Окупанти фактично потрапили в оперативне оточення. І з боку Миколаївської області пішли в контрнаступи. Окупанти вимушені відступати на невигідні позиції. Втікають з бетонних окопів, які будували раніше. Росіяни просто тікають, тому зараз важливо, щоб ми продовжили цей наступ", - каже Хлань.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 29 тра, 2022 20:46, всього редагувалось 1 раз.