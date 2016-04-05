Puente написав:
Взагалі-то далі буде все гірше . У них і так рівень життя достатньо сильно падає , а при санкціях до московії подальших буде і ще гірше . І далі підуть претензії до урядів від електорату - а чого це так погано стало ? Може вже пора щось змінювати ... Угорщина просто найперша і найшумніша . А далі будуть підтягуватися і інші ... Це штатам глибоко плювати ( відносно Європи ) - як там і що ... Ну і деяким нашим сусідам , які можуть бути на черзі наступними . Ви згадайте 2 світову - де і які бої ... А воювали якось ніби-то всі ...
На різних сторонах , правда ...
Деньги, батенька, деньги.
Китай, да и весь Индокитай занял куда интересную позу.
За результатом происходящего у нас Европа, со "своей рубахой" может "получить" на порядок более только теперь оттуда.