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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 тра, 2022 21:43
Puente написав: GALeon написав:
️Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.
Взагалі-то далі буде все гірше . У них і так рівень життя достатньо сильно падає , а при санкціях до московії подальших буде і ще гірше . І далі підуть претензії до урядів від електорату - а чого це так погано стало ? Може вже пора щось змінювати ... Угорщина просто найперша і найшумніша . А далі будуть підтягуватися і інші ... Це штатам глибоко плювати ( відносно Європи ) - як там і що ... Ну і деяким нашим сусідам , які можуть бути на черзі наступними . Ви згадайте 2 світову - де і які бої ... А воювали якось ніби-то всі ...
На різних сторонах , правда ...
Деньги, батенька, деньги.
Китай, да и весь Индокитай занял куда интересную позу.
За результатом происходящего у нас Европа, со "своей рубахой" может "получить" на порядок более только теперь оттуда.
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Додано: Нед 29 тра, 2022 22:54
Я, думаю, переводчик не нужен:
Ірина Верещук
Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікували. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо та ми її відвоюємо. Тому, можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли.
Після 24 лютого життя всіх українців змінилося. Особливо це стосується тих, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях. Їм зараз дуже непросто. Багато хто з них зараз має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.
Постають два основні питання:
- Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією?
- Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?
Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, раджу наступне:
1) Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей.
2) Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди.
Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!
Ірина Верещук
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May 29 at 21:41
О "партизанской войне"???
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