GALeon написав:️Единство Евросоюза в отношении санкций против России начинает медленно разрушаться, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита ЕС, на котором будут обсуждаться нефтяное эмбарго и планы по сокращению зависимости от российской энергетики.
Взагалі-то далі буде все гірше . У них і так рівень життя достатньо сильно падає , а при санкціях до московії подальших буде і ще гірше . І далі підуть претензії до урядів від електорату - а чого це так погано стало ? Може вже пора щось змінювати ... Угорщина просто найперша і найшумніша . А далі будуть підтягуватися і інші ... Це штатам глибоко плювати ( відносно Європи ) - як там і що ... Ну і деяким нашим сусідам , які можуть бути на черзі наступними . Ви згадайте 2 світову - де і які бої ... А воювали якось ніби-то всі ... На різних сторонах , правда ...
Деньги, батенька, деньги. Китай, да и весь Индокитай занял куда интересную позу. За результатом происходящего у нас Европа, со "своей рубахой" может "получить" на порядок более только теперь оттуда.
Ірина Верещук Ця війна, можливо, буде довшою, ніж очікували. Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо та ми її відвоюємо. Тому, можливо, ця війна буде кривавішою, ніж ми уявляли.
Після 24 лютого життя всіх українців змінилося. Особливо це стосується тих, хто зараз мешкає на тимчасово окупованих територіях. Їм зараз дуже непросто. Багато хто з них зараз має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.
Постають два основні питання:
- Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією?
- Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт?
Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання, як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, раджу наступне:
1) Переїжджати на підконтрольну територію. Знаю, що це непросто, але знаходьте шляхи та можливості. Бо, зрештою, йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей.
2) Не брати російський паспорт. Знаю, що це може бути непросто, але в довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди.
Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації!
Ірина Верещук t.me/vereshchuk_iryna /1358 43.8Kviews May 29 at 21:41
edvardd написав:Суббота 28.05.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 33812 человек. Данные на 6:00 по московскому времени . Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 27 мая это 8903 дохлых. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 3 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. 33812+8903=42715 - норм, эти цифры не включают мясо из л-днр...
prodigy написав:старая Европа (и США в том числе) боится передела сфер влияния в Европе (и мире)
Это невозможно. Сейчас сферы влияния это рафинированная экономика. Вы верите что Украина нарастит ВВП как Германия, а Германия сдуется до уровня Польши? И я не верю. Никакого перераспределения не будет. Сузится рынок сбыта в лице рф, и даже это не точно.
К своим экономическим показателям страны идут десятилетия. Для Германии и Франции всё просто - рф был крупнейший поставщик дешёвых энергоресурсов, в результате войны их экономики замедлятся, кроме того рф крупнейший рынок сбыта. То есть отношения win-win . Украине нужна вечная помощь, часть из которой явно безвозврвтная. И отношение соответствующее.
В результате войны не работает треть украинской экономики, что способствует значительному бюджетному дефициту. Также существенно выросли расходы на социальные нужды, разминирование, заявил премьер-министр Денис Шмигаль и интервью для BBC.
"В среднем примерно 35% экономики сегодня не работает. Соответственно, бюджет ориентировочно выполняется на 50 – 70% мирного времени. При этом драматически выросли расходы на социальные нужды, гуманитарные нужды, на разминирование”, – отметил премьер.
Общий ущерб для инфраструктуры – примерно 600 миллиардов долларов. В частности, оккупанты разрушили:
Davos 2022: над пропастью без ржи https://zn.ua/foreign_economics/davos-2 ... -rzhi.html За последний год мировые цены на продукты питания выросли почти на треть, на удобрения — более чем на половину, а цены на нефть — почти на две трети. Количество людей, страдающих от нехватки продовольствия, удвоилось за последние два года: сейчас уже 276 миллионов человек испытывают дефицит еды, свыше полумиллиона — уже голодают. К ноябрю нехватку продовольствия ощутят почти два миллиарда человек. Война просто разорвала мировую экономику там, где уже и так все на ладан дышало.
Никакие прорывные решения не найдены.
решение есть и оно всего одно - обеспечить максимальное количество людей в мире - работой. Центробанки еду не печатают, чтобы увеличить ее производство нужны инвестиции в с/х, а покупателям деньги (за которые они эту еду купят). То есть нужны рабочие места (не только в с/х в любых отраслях, даже продажа гербалайфа подходит). Как вариант безусловный доход, но это может обесценить деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 06:57, всього редагувалось 2 разів.
Puente написав:У них і так рівень життя достатньо сильно падає
не пішить маячню... в ЕС 10 років боролись з дефляцією (ставили завдання розігнати інфляцію до 1,5%, але більше 0,5% не вдалось), зараз на пальне і харчові продукти ціни стрибнули від 10 до 15%...що рівень життя достатнрьо впав?
в країнах північної Європи люди живуть краще ніж південної тому що з 5-6 років навчені економіти (використовують авто переважно для заміських подорожей, по місту і на работу на велобайках, скутерах)... це в мордері ціна на харч і бензин є мерілом рівня життя, в Європі рівень життя -це цівілізація, безпека, верховенство права, культурна складова
пс вчора гуляв по місту-бачів багато автівок порівняно з минулим вікендом коли Одеса була вільна від авто
катаються не тільки заможні а і на жигулях 40річних у яких більше 15л/на 100км), що нема проблем з бензіном? проблама є але менталітет такий, що ледачий на ходить пішки
не крупнейший (даже если мерить этот рынок в luxury yachts & cars)
по большому счету он крупный только в сравнении с республиками Средней Азии
Откуда Россия импортирует товары? Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Россия в 2020 году стали
Китай с долей 23% (54 млрд US$) Германия с долей 10% (23 млрд US$) США с долей 5,7% (13,2 млрд US$) Беларусь с долей 5,44% (12,6 млрд US$) Италия с долей 4,4% (10,1 млрд US$) Франция с долей 3,48% (8,08 млрд US$) Южная Корея с долей 3,09% (7,15 млрд US$) Япония с долей 3,06% (7,11 млрд US$) Турция с долей 2,2% (5,11 млрд US$) Казахстан с долей 2,18% (5,05 млрд US$)
грубо говоря рынок сбыла в 50млдр для европейских товаров-это ничего для Китая -тоже РФ 1% от экспорта Китая
Куда Китай экспортирует товары? Основными направлениями экспорта товаров из Китай в 2020 году были
США с долей 17,4% (452 млрд US$) Гонконг с долей 10,5% (272 млрд US$) Япония с долей 5,5% (142 млрд US$) Вьетнам с долей 4,39% (113 млрд US$) Южная Корея с долей 4,34% (112 млрд US$) Германия с долей 3,35% (86 млрд US$) Нидерланды с долей 3,04% (79 млрд US$) Великобритания с долей 2,8% (72 млрд US$) Индия с долей 2,57% (66 млрд US$) Прочие страны Азии с долей 2,32% (60 млрд US$)
маленький (но гордый) Вьетнам(86млн.население) импортирует товаров в 3.5 раза больше , чем огромная РФ (145млн.население, по факту меньше 135млн)