не крупнейший (даже если мерить этот рынок в luxury yachts & cars)
по большому счету он крупный только в сравнении с республиками Средней Азии
Откуда Россия импортирует товары?
Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Россия в 2020 году стали
Китай с долей 23% (54 млрд US$)
Германия с долей 10% (23 млрд US$)
США с долей 5,7% (13,2 млрд US$)
Беларусь с долей 5,44% (12,6 млрд US$)
Италия с долей 4,4% (10,1 млрд US$)
Франция с долей 3,48% (8,08 млрд US$)
Южная Корея с долей 3,09% (7,15 млрд US$)
Япония с долей 3,06% (7,11 млрд US$)
Турция с долей 2,2% (5,11 млрд US$)
Казахстан с долей 2,18% (5,05 млрд US$)
грубо говоря рынок сбыла в 50млдр для европейских товаров-это ничего
для Китая -тоже РФ 1% от экспорта Китая
Куда Китай экспортирует товары?
Основными направлениями экспорта товаров из Китай в 2020 году были
США с долей 17,4% (452 млрд US$)
Гонконг с долей 10,5% (272 млрд US$)
Япония с долей 5,5% (142 млрд US$)
Вьетнам с долей 4,39% (113 млрд US$)
Южная Корея с долей 4,34% (112 млрд US$)
Германия с долей 3,35% (86 млрд US$)
Нидерланды с долей 3,04% (79 млрд US$)
Великобритания с долей 2,8% (72 млрд US$)
Индия с долей 2,57% (66 млрд US$)
Прочие страны Азии с долей 2,32% (60 млрд US$)
маленький (но гордый) Вьетнам(86млн.население) импортирует товаров в 3.5 раза больше , чем огромная РФ (145млн.население, по факту меньше 135млн)