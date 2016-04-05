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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1192119311941195>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:РФ крупнейший рынок сбыта


не крупнейший (даже если мерить этот рынок в luxury yachts & cars)

по большому счету он крупный только в сравнении с республиками Средней Азии :mrgreen:

Откуда Россия импортирует товары?
Крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Россия в 2020 году стали

Китай с долей 23% (54 млрд US$)
Германия с долей 10% (23 млрд US$)
США с долей 5,7% (13,2 млрд US$)
Беларусь с долей 5,44% (12,6 млрд US$)
Италия с долей 4,4% (10,1 млрд US$)
Франция с долей 3,48% (8,08 млрд US$)
Южная Корея с долей 3,09% (7,15 млрд US$)
Япония с долей 3,06% (7,11 млрд US$)
Турция с долей 2,2% (5,11 млрд US$)
Казахстан с долей 2,18% (5,05 млрд US$)

грубо говоря рынок сбыла в 50млдр для европейских товаров-это ничего
для Китая -тоже РФ 1% от экспорта Китая

Куда Китай экспортирует товары?
Основными направлениями экспорта товаров из Китай в 2020 году были

США с долей 17,4% (452 млрд US$)
Гонконг с долей 10,5% (272 млрд US$)
Япония с долей 5,5% (142 млрд US$)
Вьетнам с долей 4,39% (113 млрд US$)
Южная Корея с долей 4,34% (112 млрд US$)
Германия с долей 3,35% (86 млрд US$)
Нидерланды с долей 3,04% (79 млрд US$)
Великобритания с долей 2,8% (72 млрд US$)
Индия с долей 2,57% (66 млрд US$)
Прочие страны Азии с долей 2,32% (60 млрд US$)

маленький (но гордый) Вьетнам(86млн.население) импортирует товаров в 3.5 раза больше , чем огромная РФ (145млн.население, по факту меньше 135млн)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:35

  Investor_K написав:Будет перелом?
и ушибы тоже
  prodigy написав:на жигулях 40річних у яких більше 15л/на 100км
ну не надо мой 2107 жигуль стабильно 10л 92го жрал. а 2110 вобще 4,5л (по трассе). В таких машинах другое удивляет, запчасти по цене иномарок только намного хуже качества, потому что их какието кооперативы в рф производят. Знакомая которая торговала запчастями, запчасти на жигуль не продавала принципиально. Говорит было столько жалоб, думала что скоро начнут бить. Из десяти датчиков на термостат 5-6 могли быть бракованные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:45

  vitaliian написав:РФ крупнейший рынок сбыта


Не смешите мои тапки :D Почетное пятое место в мире :mrgreen:
1. Китай
2. Индия
3. США
4. Индонезия
5. рф

ПС. Партию поставки по ленд-лизу уже выгрузили с кораблей 8) В том числе 500 артиллерийских установок :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав: В том числе 500 артиллерийских установок
де ви ці фантастичні цифри берете?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:де ви ці фантастичні цифри берете?


Fler обізнана жіночка. Знає що каже.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:10

  vitaliian написав:Зображення

Я вже коментував ці дані:
Це все круто, але засмучує дуже невелика кількість поставок. 10 шт., 5 шт., 7 шт - якось це все смішно виглядає.
В РФ:
Мста-Б - 200+600(на збереженні) = 800 шт.
Мста-С - 820 шт.
Гиацинт-Б - 1100(на збереженні)
Гиацинт-С - 950 шт.
Зняти зі зберігання не проблема для пушки, це все-таки не танк.
Може я тупий і нічого не розумію, але мені здається розмов багато, а реальних поставок малувато все-таки.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:19

еще одна шикарная песня о войне. всем рекомендую очень

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:25

  fler написав:Почетное пятое место в мире
из 193 стран? странная у женщин логика. 5й муж наверное - перебор, а на 5м "непочётном месте" я бы очень хотел видеть Украину вместо рф.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:38

  Investor_K написав: Fler обізнана жіночка. Знає що каже.

Обізнана то обізнана, але в даному випадку - не вірю в таку цифру. Артилерію нам наразі передають батареями, максимум - дивізіонами.
P.S. Ну хіба що "артсистемами" назвали 40 мм гранатомети і 60 або 80 мм міномети.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 30 тра, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Партию поставки по ленд-лизу уже выгрузили с кораблей

які кораблі ви маєте на увазі? наче ж порти заблоковані
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