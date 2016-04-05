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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 тра, 2022 10:52
Letusrock написав: fler написав:
Партию поставки по ленд-лизу уже выгрузили с кораблей
які кораблі ви маєте на увазі? наче ж порти заблоковані
КУда то на Балтику приплыло, видел мельком в новостях.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 10:53
Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни
П’ятому президенту України, лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку з третьої спроби вдалося перетну кордон України з Польщею. Про це стало відомо з джерел в правоохоронних органах.
Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни. https://glavcom.ua/news/poroshenku-z-tr ... 49354.html
теперь точно победим.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:01
andrijk777 написав:
В РФ:
Мста-Б - 200+600(на збереженні) = 800 шт.
Мста-С - 820 шт.
Гиацинт-Б - 1100(на збереженні)
Гиацинт-С - 950 шт.
Зняти зі зберігання не проблема для пушки, це все-таки не танк
.
Учитывая, что Мста-С и Гиацинт-С - по сути, пушка на танке, то можно смело их минусовать
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