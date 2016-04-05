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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1192119311941195>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:25

  fler написав:Почетное пятое место в мире
из 193 стран? странная у женщин логика. 5й муж наверное - перебор, а на 5м "непочётном месте" я бы очень хотел видеть Украину вместо рф.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:38

  Investor_K написав: Fler обізнана жіночка. Знає що каже.

Обізнана то обізнана, але в даному випадку - не вірю в таку цифру. Артилерію нам наразі передають батареями, максимум - дивізіонами.
P.S. Ну хіба що "артсистемами" назвали 40 мм гранатомети і 60 або 80 мм міномети.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 30 тра, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Партию поставки по ленд-лизу уже выгрузили с кораблей

які кораблі ви маєте на увазі? наче ж порти заблоковані
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:52

  Letusrock написав:
  fler написав:Партию поставки по ленд-лизу уже выгрузили с кораблей

які кораблі ви маєте на увазі? наче ж порти заблоковані

КУда то на Балтику приплыло, видел мельком в новостях.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:53

Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни

П’ятому президенту України, лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку з третьої спроби вдалося перетну кордон України з Польщею. Про це стало відомо з джерел в правоохоронних органах.

Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни.
https://glavcom.ua/news/poroshenku-z-tr ... 49354.html
теперь точно победим.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:01

  andrijk777 написав:В РФ:
Мста-Б - 200+600(на збереженні) = 800 шт.
Мста-С - 820 шт.
Гиацинт-Б - 1100(на збереженні)
Гиацинт-С - 950 шт.
Зняти зі зберігання не проблема для пушки, це все-таки не танк.

Учитывая, что Мста-С и Гиацинт-С - по сути, пушка на танке, то можно смело их минусовать
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:КУда то на Балтику приплыло

було би супер, але кількість щось занадто оптимістична, боюсь чи не буде там лишній нуль
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:19

Успіхи ;)

Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищила взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс московії. Успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою.
https://www.facebook.com/www.dshv.mil.g ... 7413996253

Letusrock
Сліпий казав "Побачимо".
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

$3-5 тысяч страхового взноса, чтобы выехать за границу – именно так предложил решить проблему выезда мужчин советник главы МВД Виктор Андрусив

На время военного положения введен соответствующий запрет, но это создает проблемы для тех, кому необходимо выехать по рабочим вопросам

"Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", - написал Андрусив
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

страшно такое читать, еще страшнее осознавать
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