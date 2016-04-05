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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1192119311941195
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:32

Как-то обошлось вниманием на ветке следующее:
Один з найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана та ключовий представник урядової машини пропаганди Жолт Баєр просуває в угорських медіа думку що Україна є аналогом нацистської Німеччини.

Про це йдеться у його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.

Жолт Баєр відштовхнувся від закликів, що лунають в Україні, про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі і заявив, що це – аналог дій нацистів щодо єврейської нації. "Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидаючи твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана, додавши, що впевнений у коректності цих оцінок і зараз.

Він також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими підписами про те, що території України нібито не є українськими, а нібито відібраними або отриманими у Росії та Польщі.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7140237/

Оригинал здесь
Bayer Zsolt: Ukrajnában most olyan könyvégetés folyik, mint a náci Németországban + videó
2022.05.28. 21:12

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05 ... gban-video

Может стоит предложить Бутусову провести репортаж около одного из участков нефтепровода "Дружба-2", с заявлением, что здесь находятся ракетные установки дальнего действия поставленные США, указав точные координаты места съемки?


May 30 at 03:23
Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине, заявил Лавров.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть"

По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы"

https://t.me/rian_ru/165231

Громче всех кричит "Держи вора!", сам вор (с)
yanyura
 
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