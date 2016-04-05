Один з найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана та ключовий представник урядової машини пропаганди Жолт Баєр просуває в угорських медіа думку що Україна є аналогом нацистської Німеччини.
Про це йдеться у його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.
Жолт Баєр відштовхнувся від закликів, що лунають в Україні, про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі і заявив, що це – аналог дій нацистів щодо єврейської нації. "Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидаючи твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана, додавши, що впевнений у коректності цих оцінок і зараз.
Він також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими підписами про те, що території України нібито не є українськими, а нібито відібраними або отриманими у Росії та Польщі.
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2022.05.28. 21:12
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May 30 at 03:23
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