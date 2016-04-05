Один з найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана та ключовий представник урядової машини пропаганди Жолт Баєр просуває в угорських медіа думку що Україна є аналогом нацистської Німеччини.
Про це йдеться у його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.
Жолт Баєр відштовхнувся від закликів, що лунають в Україні, про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі і заявив, що це – аналог дій нацистів щодо єврейської нації. "Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидаючи твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана, додавши, що впевнений у коректності цих оцінок і зараз.
Він також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими підписами про те, що території України нібито не є українськими, а нібито відібраними або отриманими у Росії та Польщі.
Может стоит предложить Бутусову провести репортаж около одного из участков нефтепровода "Дружба-2", с заявлением, что здесь находятся ракетные установки дальнего действия поставленные США, указав точные координаты места съемки?
May 30 at 03:23 Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине, заявил Лавров.
"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть"
По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".
"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы"
vitaliian написав:Для Германии и Франции всё просто - рф был крупнейший поставщик дешёвых энергоресурсов, в результате войны их экономики замедлятся, кроме того рф крупнейший рынок сбыта. То есть отношения win-win . Украине нужна вечная помощь, часть из которой явно безвозврвтная. И отношение соответствующее.
А якщо трошки в сторону розширення горизонту планування? 1 Для старої Європи( Німеччина, Франція, Італія) - ерефія була як територією звідки вони отримують ресурси + територією куди вони інвестують+територією куди продають свої товари... Отже проблеми в ерефії - потягнуть на дно і стару Європу 2 Є Британія - фінансовий центр Польща+Прибалтика - багато надійних і первірених підприємств/підприємців яким можна надати кредити для розширення їх діяльності Україна - чисте поле для інвестицій, з працьовитим народом і розрушеною іфраструктурою внаслідок війни...
Тепер уявіть який союз почне різко зростати А який загинатись... При цьому Стара Європа - менше 200 млн осіб - які стагнують У-П-А ( Україна Польща/Прибалтика Англія) - приблизно 160 млн осіб які розвиваються І хто в привабливіших умовах?
vitaliian написав:Для Германии и Франции всё просто - рф был крупнейший поставщик дешёвых энергоресурсов, в результате войны их экономики замедлятся, кроме того рф крупнейший рынок сбыта. То есть отношения win-win . Украине нужна вечная помощь, часть из которой явно безвозврвтная. И отношение соответствующее.
А якщо трошки в сторону розширення горизонту планування? 1 Для старої Європи( Німеччина, Франція, Італія) - ерефія була як територією звідки вони отримують ресурси + територією куди вони інвестують+територією куди продають свої товари... Отже проблеми в ерефії - потягнуть на дно і стару Європу 2 Є Британія - фінансовий центр Польща+Прибалтика - багато надійних і первірених підприємств/підприємців яким можна надати кредити для розширення їх діяльності Україна - чисте поле для інвестицій, з працьовитим народом і розрушеною іфраструктурою внаслідок війни...
Тепер уявіть який союз почне різко зростати А який загинатись... При цьому Стара Європа - менше 200 млн осіб - які стагнують У-П-А ( Україна Польща/Прибалтика Англія) - приблизно 160 млн осіб які розвиваються І хто в привабливіших умовах?
Той, хто має власне виробництво та зможе знайти платоспроможного покупця...
Саме тому німці та французи не поспішають сваритись з москалями. Бо для них то ринок збиту їхньої продукції (авто, машинобудування, тощо) на 150 млн. людей. Натомість вони залежать від їх енергоносіїв.
І чи не призведе це до росколу ЕС поки не відомо... Якщо війна затягнеться то може й призведе.
Орбан давно бикує. Але мені не відомо чи в нього є чим. Гадаю, його з Лукашкою розглядають як останню карту для провокації 3 світової... Бо якщо вони теж на нас нападуть, то це вже більш ніж 2 держави у конфлікті. І якщо хтось нам допоможе з ними (якщо ми самі не впораємось), то це вже зовсім інша історія. Ставки ростуть. Спостерігаємо.
prodigy написав:проблема з логістикою має вирішитись з допомогою РСЗВ HIMARS і MLRS що накрити ЖД станції (дальність враження 35-70км, е боєзапаси MGM-168 ATACMS Block IVA на 300км Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.
Свої треба було робити:
Глава Білого дому спростував інформацію американських ЗМІ щодо рішення Вашингтона постачати Україні ракетні системи дальньої дії. Президент США Джо Байден у понеділок, 30 травня, заявив, що Америка не постачатиме Україні ракетні системи дальньої дії, пише Reuters. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... ystem-MLRS
Ой+ Дявол криється в деталях Хімарси і МРРси передадуть...але обмежать дальність використання пакетами ракет які передадуть в комплекті..Тобто 30-70 км ми отримаємо , а 120-300 км - не отримаємо І вовки ситі..і вівці цілі. Дипломатія Адже зараз ми маємо Цезарі і канадські під снаряд ескалібур....а самих ескалібурів не маємо.
budivelnik написав:Ой+ Дявол криється в деталях Хімарси і МРРси передадуть...але обмежать дальність використання пакетами ракет які передадуть в комплекті..Тобто 30-70 км ми отримаємо , а 120-300 км - не отримаємо І вовки ситі..і вівці цілі. Дипломатія Адже зараз ми маємо Цезарі і канадські під снаряд ескалібур....а самих ескалібурів не маємо.
Надіюсь шо для преси пишуть трошки заспокійливіші новини,тоді ага. так так так відповів кулемет...