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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1193119411951196>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:32

Как-то обошлось вниманием на ветке следующее:
Один з найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана та ключовий представник урядової машини пропаганди Жолт Баєр просуває в угорських медіа думку що Україна є аналогом нацистської Німеччини.

Про це йдеться у його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.

Жолт Баєр відштовхнувся від закликів, що лунають в Україні, про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі і заявив, що це – аналог дій нацистів щодо єврейської нації. "Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидаючи твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана, додавши, що впевнений у коректності цих оцінок і зараз.

Він також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими підписами про те, що території України нібито не є українськими, а нібито відібраними або отриманими у Росії та Польщі.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7140237/

Оригинал здесь
Bayer Zsolt: Ukrajnában most olyan könyvégetés folyik, mint a náci Németországban + videó
2022.05.28. 21:12

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/05 ... gban-video

Может стоит предложить Бутусову провести репортаж около одного из участков нефтепровода "Дружба-2", с заявлением, что здесь находятся ракетные установки дальнего действия поставленные США, указав точные координаты места съемки?


May 30 at 03:23
Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма на Украине, заявил Лавров.

"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть"

По его словам, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, "требует вести войну до победного конца", "нанести России поражение".

"Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы"

https://t.me/rian_ru/165231

Громче всех кричит "Держи вора!", сам вор (с)
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ніби про таку зраду тут ще не було -
Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни.
Джерело: https://censor.net/ua/news/3344723/zvil ... zdiyalnist
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Для Германии и Франции всё просто - рф был крупнейший поставщик дешёвых энергоресурсов, в результате войны их экономики замедлятся, кроме того рф крупнейший рынок сбыта. То есть отношения win-win . Украине нужна вечная помощь, часть из которой явно безвозврвтная. И отношение соответствующее.
А якщо трошки в сторону розширення горизонту планування?
1 Для старої Європи( Німеччина, Франція, Італія) - ерефія була як територією звідки вони отримують ресурси + територією куди вони інвестують+територією куди продають свої товари...
Отже проблеми в ерефії - потягнуть на дно і стару Європу
2 Є Британія - фінансовий центр
Польща+Прибалтика - багато надійних і первірених підприємств/підприємців яким можна надати кредити для розширення їх діяльності
Україна - чисте поле для інвестицій, з працьовитим народом і розрушеною іфраструктурою внаслідок війни...

Тепер уявіть який союз почне різко зростати
А який загинатись...
При цьому
Стара Європа - менше 200 млн осіб - які стагнують
У-П-А ( Україна Польща/Прибалтика Англія) - приблизно 160 млн осіб які розвиваються
І хто в привабливіших умовах?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:15

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Для Германии и Франции всё просто - рф был крупнейший поставщик дешёвых энергоресурсов, в результате войны их экономики замедлятся, кроме того рф крупнейший рынок сбыта. То есть отношения win-win . Украине нужна вечная помощь, часть из которой явно безвозврвтная. И отношение соответствующее.
А якщо трошки в сторону розширення горизонту планування?
1 Для старої Європи( Німеччина, Франція, Італія) - ерефія була як територією звідки вони отримують ресурси + територією куди вони інвестують+територією куди продають свої товари...
Отже проблеми в ерефії - потягнуть на дно і стару Європу
2 Є Британія - фінансовий центр
Польща+Прибалтика - багато надійних і первірених підприємств/підприємців яким можна надати кредити для розширення їх діяльності
Україна - чисте поле для інвестицій, з працьовитим народом і розрушеною іфраструктурою внаслідок війни...

Тепер уявіть який союз почне різко зростати
А який загинатись...
При цьому
Стара Європа - менше 200 млн осіб - які стагнують
У-П-А ( Україна Польща/Прибалтика Англія) - приблизно 160 млн осіб які розвиваються
І хто в привабливіших умовах?


Той, хто має власне виробництво та зможе знайти платоспроможного покупця...

Саме тому німці та французи не поспішають сваритись з москалями. Бо для них то ринок збиту їхньої продукції (авто, машинобудування, тощо) на 150 млн. людей.
Натомість вони залежать від їх енергоносіїв.

І чи не призведе це до росколу ЕС поки не відомо...
Якщо війна затягнеться то може й призведе.

Орбан давно бикує. Але мені не відомо чи в нього є чим.
Гадаю, його з Лукашкою розглядають як останню карту для провокації 3 світової... Бо якщо вони теж на нас нападуть, то це вже більш ніж 2 держави у конфлікті. І якщо хтось нам допоможе з ними (якщо ми самі не впораємось), то це вже зовсім інша історія.
Ставки ростуть. Спостерігаємо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:проблема з логістикою має вирішитись з допомогою РСЗВ HIMARS і MLRS що накрити ЖД станції (дальність враження 35-70км, е боєзапаси MGM-168 ATACMS Block IVA на 300км
Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.

Свої треба було робити:
Глава Білого дому спростував інформацію американських ЗМІ щодо рішення Вашингтона постачати Україні ракетні системи дальньої дії.
Президент США Джо Байден у понеділок, 30 травня, заявив, що Америка не постачатиме Україні ракетні системи дальньої дії, пише Reuters. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... ystem-MLRS
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:54

Ой+
Дявол криється в деталях
Хімарси і МРРси передадуть...але обмежать дальність використання пакетами ракет які передадуть в комплекті..Тобто 30-70 км ми отримаємо , а 120-300 км - не отримаємо
І вовки ситі..і вівці цілі.
Дипломатія :oops:
Адже зараз ми маємо Цезарі і канадські під снаряд ескалібур....а самих ескалібурів не маємо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:57

:(
  GALeon написав:$3-5 тысяч страхового взноса, чтобы выехать за границу – именно так предложил решить проблему выезда мужчин советник главы МВД Виктор Андрусив

На время военного положения введен соответствующий запрет, но это создает проблемы для тех, кому необходимо выехать по рабочим вопросам

"Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", - написал Андрусив

Профи своего дела.
Говорун 80го левела.
Одной фразой взбудоражить все общество - это надо уметь. И этой дурилке картонной за подобный высер ничего же не будет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:10

  antey1969 написав::(
  GALeon написав:$3-5 тысяч страхового взноса, чтобы выехать за границу – именно так предложил решить проблему выезда мужчин советник главы МВД Виктор Андрусив

На время военного положения введен соответствующий запрет, но это создает проблемы для тех, кому необходимо выехать по рабочим вопросам

"Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", - написал Андрусив

Профи своего дела.
Говорун 80го левела.
Одной фразой взбудоражить все общество - это надо уметь. И этой дурилке картонной за подобный высер ничего же не будет.

На этом форуме нечто подобное уже предлагалось

Шо не так ?
С учётом ситуации, неплохой вариант
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:18

  budivelnik написав:Ой+
Дявол криється в деталях
Хімарси і МРРси передадуть...але обмежать дальність використання пакетами ракет які передадуть в комплекті..Тобто 30-70 км ми отримаємо , а 120-300 км - не отримаємо
І вовки ситі..і вівці цілі.
Дипломатія :oops:
Адже зараз ми маємо Цезарі і канадські під снаряд ескалібур....а самих ескалібурів не маємо.

Надіюсь шо для преси пишуть трошки заспокійливіші новини,тоді ага.
так так так відповів кулемет...
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Словаччина передасть Україні 8 САУ Zuzana 2, — повідомив міністр оборони країни Ярослав Най. Самохідні артустановки здатні вести вогонь на дистанцію до 41 км.

https://t.me/Tsaplienko/9230
alexop
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