prodigy написав:проблема з логістикою має вирішитись з допомогою РСЗВ HIMARS і MLRS що накрити ЖД станції (дальність враження 35-70км, е боєзапаси MGM-168 ATACMS Block IVA на 300км Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.
Свої треба було робити:
Глава Білого дому спростував інформацію американських ЗМІ щодо рішення Вашингтона постачати Україні ракетні системи дальньої дії. Президент США Джо Байден у понеділок, 30 травня, заявив, що Америка не постачатиме Україні ракетні системи дальньої дії, пише Reuters. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... ystem-MLRS
Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.
"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — написал Медведев.
prodigy написав:проблема з логістикою має вирішитись з допомогою РСЗВ HIMARS і MLRS що накрити ЖД станції (дальність враження 35-70км, е боєзапаси MGM-168 ATACMS Block IVA на 300км Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.
Свої треба було робити:
Глава Білого дому спростував інформацію американських ЗМІ щодо рішення Вашингтона постачати Україні ракетні системи дальньої дії. Президент США Джо Байден у понеділок, 30 травня, заявив, що Америка не постачатиме Україні ракетні системи дальньої дії, пише Reuters. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... ystem-MLRS
Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.
"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — написал Медведев.
Да прямо уж
Вряд ли кто-то всерьёз воспринимает эту ванную уточку ...
GALeon написав:Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.
"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — написал Медведев.
Нехай спочатку провіре свої яйки на магніт,може вони не такі вже й сталеві.
budivelnik написав:А якщо трошки в сторону розширення горизонту планування? 1 Для старої Європи( Німеччина, Франція, Італія) - ерефія була як територією звідки вони отримують ресурси + територією куди вони інвестують+територією куди продають свої товари... Отже проблеми в ерефії - потягнуть на дно і стару Європу 2 Є Британія - фінансовий центр Польща+Прибалтика - багато надійних і первірених підприємств/підприємців яким можна надати кредити для розширення їх діяльності Україна - чисте поле для інвестицій, з працьовитим народом і розрушеною іфраструктурою внаслідок війни...
вам же не 14 лет верить в сказки. Для Украины и для украинцев эта война трагедия, а для Запада ненужная проблема и лишние расходы, беженцы, поставляй Украине оружие, давай кредиты, ищи по миру дорогую нефть и газ, теряй рынок сбыта рф.
Ребёнку какое то время кажется, что весь мир крутится вокруг него, почему то большинство вас и других моих знакомых решили, что Запад 24/7 думает про Украину (чем бы нам ещё помочь). В это хотелось бы верить, но надо понимать.
Про население и союзы ход мысли правильный! хоть не количество заводов (как некоторые) на душу населения берёте. Но количество это ещё не всё. Важно какое образование у того населения, его сфера деятельности и в целом степень вовлеченности в экономическую жизнь страны. Есть Бангладеш 170 млн и есть Швейцария 9 млн.
budivelnik написав:Тепер уявіть який союз почне різко зростати
По вашей логике с Бангладеш!
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково набреше... 1 При чому тут населення окремої країни ? 2 Я кількості приводив для тих , хто знає що існує теорія про те що тільки союз з кількістю населення від 200 млн осіб ( а бажано від 300 млн) може створити ефективний замкнутий ринок 3 При чому, кількість населення це необхідний...але не достатній критерій 3 Тому Англія з її фінансами Польща/Прибалтика з її сотнями тисяч приватних підприємців,які вже довели що можуть а - отримати кредити б - правильно ними скористатись в - повернути кредити Україна з її незаповненим ринком на 600+ млрд доларів
Можуть створити самодостатній , економічно /політично успішний, ментально однорідний ( всі християни) союз.