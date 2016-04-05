RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1194119511961197>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:43

https://t.me/truexanewsua/48929
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25747
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой+ написав:
  prodigy написав:проблема з логістикою має вирішитись з допомогою РСЗВ HIMARS і MLRS що накрити ЖД станції (дальність враження 35-70км, е боєзапаси MGM-168 ATACMS Block IVA на 300км
Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.

Свої треба було робити:
Глава Білого дому спростував інформацію американських ЗМІ щодо рішення Вашингтона постачати Україні ракетні системи дальньої дії.
Президент США Джо Байден у понеділок, 30 травня, заявив, що Америка не постачатиме Україні ракетні системи дальньої дії, пише Reuters. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... ystem-MLRS
Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.

"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — написал Медведев.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:47

  budivelnik написав:https://t.me/truexanewsua/48929

Непогано :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тим часом
Сегодня 30 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Тайваньские самолеты поднялись в воздух.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 689
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:50

  GALeon написав:
Ой+ написав:
  prodigy написав:проблема з логістикою має вирішитись з допомогою РСЗВ HIMARS і MLRS що накрити ЖД станції (дальність враження 35-70км, е боєзапаси MGM-168 ATACMS Block IVA на 300км
Так окупанти готуються до передачі українським силам потужних далекобійних РЗСВ типу Himars і M270, пише Defense Express.

Свої треба було робити:
Глава Білого дому спростував інформацію американських ЗМІ щодо рішення Вашингтона постачати Україні ракетні системи дальньої дії.
Президент США Джо Байден у понеділок, 30 травня, заявив, що Америка не постачатиме Україні ракетні системи дальньої дії, пише Reuters. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... ystem-MLRS
Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.

"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — написал Медведев.

Да прямо уж

Вряд ли кто-то всерьёз воспринимает эту ванную уточку ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:51

  GALeon написав:Экс-президент рф Медведев назвал "разумными" слова Байдена о том, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории россии.

"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", — написал Медведев.

Нехай спочатку провіре свої яйки на магніт,може вони не такі вже й сталеві.
AlexMotel
 
Повідомлень: 317
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:08

  pesikot написав:
  budivelnik написав:https://t.me/truexanewsua/48929
Непогано :)
Ніби дрібничка...а за місто стало приємно...+ мерсик то крутелика...ВС0880.. :D, а малюнок дитячий
Висновок
Ми правильно виховуємо дітей.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25747
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:18

  budivelnik написав:А якщо трошки в сторону розширення горизонту планування?
1 Для старої Європи( Німеччина, Франція, Італія) - ерефія була як територією звідки вони отримують ресурси + територією куди вони інвестують+територією куди продають свої товари...
Отже проблеми в ерефії - потягнуть на дно і стару Європу
2 Є Британія - фінансовий центр
Польща+Прибалтика - багато надійних і первірених підприємств/підприємців яким можна надати кредити для розширення їх діяльності
Україна - чисте поле для інвестицій, з працьовитим народом і розрушеною іфраструктурою внаслідок війни...
вам же не 14 лет верить в сказки. Для Украины и для украинцев эта война трагедия, а для Запада ненужная проблема и лишние расходы, беженцы, поставляй Украине оружие, давай кредиты, ищи по миру дорогую нефть и газ, теряй рынок сбыта рф.

Ребёнку какое то время кажется, что весь мир крутится вокруг него, почему то большинство вас и других моих знакомых решили, что Запад 24/7 думает про Украину (чем бы нам ещё помочь). В это хотелось бы верить, но надо понимать.

Про население и союзы ход мысли правильный! хоть не количество заводов (как некоторые) на душу населения берёте. Но количество это ещё не всё. Важно какое образование у того населения, его сфера деятельности и в целом степень вовлеченности в экономическую жизнь страны. Есть Бангладеш 170 млн и есть Швейцария 9 млн.
  budivelnik написав:Тепер уявіть який союз почне різко зростати
По вашей логике с Бангладеш!
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13222
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:28

vitaliian
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково набреше...
1 При чому тут населення окремої країни ?
2 Я кількості приводив для тих , хто знає що існує теорія про те що тільки союз з кількістю населення від 200 млн осіб ( а бажано від 300 млн) може створити ефективний замкнутий ринок
3 При чому, кількість населення це необхідний...але не достатній критерій
3 Тому
Англія з її фінансами
Польща/Прибалтика з її сотнями тисяч приватних підприємців,які вже довели що можуть
а - отримати кредити
б - правильно ними скористатись
в - повернути кредити
Україна з її незаповненим ринком на 600+ млрд доларів

Можуть створити самодостатній , економічно /політично успішний, ментально однорідний ( всі християни) союз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25747
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:32

  budivelnik написав:Можуть створити самодостатній , економічно /політично успішний, ментально однорідний ( всі християни) союз.
стесняюсь спросить почему до сих пор не создали. Вы бы взяли своему сыну нищую невесту в жёны? Интерес любого союза в умножении ресурсов его членов, а не когда богатые становятся спонсорами бедным.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13222
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1194119511961197>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95677
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453086
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (247)
30.05.2022 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.