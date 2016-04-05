1 Кожен судить в міру своєї розпущеності...vitaliian написав:Вы бы взяли своему сыну нищую невесту в жёны?budivelnik написав:vitaliian
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково набреше...
1 При чому тут населення окремої країни ?
2 Я кількості приводив для тих , хто знає що існує теорія про те що тільки союз з кількістю населення від 200 млн осіб ( а бажано від 300 млн) може створити ефективний замкнутий ринок
3 При чому, кількість населення це необхідний...але не достатній критерій
3 Тому
Англія з її фінансами
Польща/Прибалтика з її сотнями тисяч приватних підприємців,які вже довели що можуть
а - отримати кредити
б - правильно ними скористатись
в - повернути кредити
Україна з її незаповненим ринком на 600+ млрд доларів
Можуть створити самодостатній , економічно /політично успішний, ментально однорідний ( всі християни) союз.
2 Сини одружені - жодного разу не цікавився до їх одруження фінансовим станом батьків їх дівчат
3 Сам одружувався маючи шкарпетки і костюм з мештами....
А по питанню
Критерій____________плюси_________________________мінуси
Англії_____________капітал____нікуди його вкладати , відносно ліниве населення
Польщі/Прибалтики_населення яке вміє з чужим капіталом працювати_____мало капіталу
України__бездонний ринок вкладення капіталу,працьовите населення____мало підприємців
ПС
Англічани бояться ризикувати , тому вкладуть капітал тільки під гарантії..які їм можуть надати поляки/прибалти....але полякам/прибалтам нікуди вкласти 600 млрд доларів які можуть дати англічани...тому вони вкладуть їх в Україну...якщо при цьому в Україні будуть однакові економічні закони як і в Англії/Польщі/Прибалтиці...а це можливо тільки в рамках союзу...
От і виходить
Всі в шоколаді
Англічани на майбутніх 50 років мають куди вкладати
Польща/Прибалтика-чим керувати
Україна отримає право/закон/інфраструктуру...
Ви в цій конструкції проти чого?
як казав володя ленін
вчора було рано,,,,завтра буде пізно....
Вчора
Англія член ЄС
Україна самодостатня, може й не найрозвинутіше, але входить в топ 50 держав світу
Завтра - не відомо
Сьогодні
Англія самостійна і не звязана з ЄС (нам повезло що володя пуйло зовсім недавно провів масштабну спецоперацію по виводу Англії з ЄС)
Україна
а - довела свою силу і відносну самостійність
б - отримала масштабні економічно/інфраструктурні втрати...і поки що зберегла людський потенціал...
Тому створення союзу відбудеться або в напйближчих півтора року...або не відбудеться взагалі.