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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1195119611971198>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:44

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:vitaliian
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково набреше...
1 При чому тут населення окремої країни ?
2 Я кількості приводив для тих , хто знає що існує теорія про те що тільки союз з кількістю населення від 200 млн осіб ( а бажано від 300 млн) може створити ефективний замкнутий ринок
3 При чому, кількість населення це необхідний...але не достатній критерій
3 Тому
Англія з її фінансами
Польща/Прибалтика з її сотнями тисяч приватних підприємців,які вже довели що можуть
а - отримати кредити
б - правильно ними скористатись
в - повернути кредити
Україна з її незаповненим ринком на 600+ млрд доларів

Можуть створити самодостатній , економічно /політично успішний, ментально однорідний ( всі християни) союз.
Вы бы взяли своему сыну нищую невесту в жёны?
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності...
2 Сини одружені - жодного разу не цікавився до їх одруження фінансовим станом батьків їх дівчат
3 Сам одружувався маючи шкарпетки і костюм з мештами....

А по питанню
Критерій____________плюси_________________________мінуси
Англії_____________капітал____нікуди його вкладати , відносно ліниве населення
Польщі/Прибалтики_населення яке вміє з чужим капіталом працювати_____мало капіталу
України__бездонний ринок вкладення капіталу,працьовите населення____мало підприємців

ПС
Англічани бояться ризикувати , тому вкладуть капітал тільки під гарантії..які їм можуть надати поляки/прибалти....але полякам/прибалтам нікуди вкласти 600 млрд доларів які можуть дати англічани...тому вони вкладуть їх в Україну...якщо при цьому в Україні будуть однакові економічні закони як і в Англії/Польщі/Прибалтиці...а це можливо тільки в рамках союзу...

От і виходить
Всі в шоколаді
Англічани на майбутніх 50 років мають куди вкладати
Польща/Прибалтика-чим керувати
Україна отримає право/закон/інфраструктуру...

Ви в цій конструкції проти чого?
  vitaliian написав:стесняюсь спросить почему до сих пор не создали.
як казав володя ленін
вчора було рано,,,,завтра буде пізно....
Вчора
Англія член ЄС
Україна самодостатня, може й не найрозвинутіше, але входить в топ 50 держав світу

Завтра - не відомо
Сьогодні
Англія самостійна і не звязана з ЄС (нам повезло що володя пуйло зовсім недавно провів масштабну спецоперацію по виводу Англії з ЄС)
Україна
а - довела свою силу і відносну самостійність
б - отримала масштабні економічно/інфраструктурні втрати...і поки що зберегла людський потенціал...

Тому створення союзу відбудеться або в напйближчих півтора року...або не відбудеться взагалі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:26

  budivelnik написав:Ви в цій конструкції проти чого?
я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ВВП создают? Может это мы поставляем ленивым бритам Brimstone?

ввп искать здесьhttps://cutt.ly/pJaSYvl
комично что я обьясняю такие вещи бизнесмену, вы со своими ленивыми сотруднками что делаете? А Бриты платят им 1314 фунтов (минималка) и выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:35

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Ви в цій конструкції проти чого?
я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ввп создают? По жизни видел мало ленивых людей добившихся успеха.
[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения[/url]
На фінансовому форумі - і такий примітив...
1 Будь-який двірник фізично працює більше від мене, навіть будь який бушмен збираючи корінці чи жучків , для того щоб не померти з голоду - працьовитіший від мене.
2 Але чомусь , я будучи менш працездатним( бо лінивий) страждаю від ожиріння ,хоч жучків не шукаю і не їм.
3 А все тому що моя праця більш ефективна..бо базується на двох критеріях яких не має двірник чи бушмен
а - технології
б - капітал
4 Так от Англія має капітал і технології...але людям в Англії западло міняти свій побут для того щоб вчити нас ефективності...
5 Поляки мають бажання вчити когось ефективності...але не мають грошей...
6 Ми можемо навчитись , якщо нас
а - хтось захоче вчити
б - забезпечить навчальний процес необхідним обємом капіталу/технологій.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:41

  budivelnik написав:Так от Англія має капітал і технології...але людям в Англії западло міняти свій побут для того щоб вчити нас ефективності...
поэтому они наймут дворников с Украины создавать ракеты Brimstone?
  budivelnik написав:Поляки мають бажання вчити когось ефективності...але не мають грошей...
какие деньги нужны кого то чему то учить? открыл ютуб, набрал "уроки английского" "уроки эффективного управления капиталом" и учись.
  budivelnik написав:Ми можемо навчитись , якщо нас
а - хтось захоче вчити
б - забезпечить навчальний процес необхідним обємом капіталу/технологій.
в этом списке упущен самый важный пункт, который отличает гражданина Бангладеш от гражданина Швейцарии. в. Чего мы сами хотим. Лежать на печи чтобы вареник в рот запрыгивал или получать 2е высшее, одновременно работая на 2х работах.
  budivelnik написав:Але чомусь , я будучи менш працездатним( бо лінивий) страждаю від ожиріння ,хоч жучків не шукаю і не їм.
я ровно о том же. Ваша станция - 1я зона комфорта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:45

vitaliian
Тепер почитайте ту єресь яка описана вами вище і зрозумієте чого ви двірник і шукаєте хробачків...але дико працездатний і не лінивий..
А я ліниво валяюсь на дивані і даючи консультації подібним голодним але працьовитим - заробляю ефективніше і живу краще.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:48

  budivelnik написав:Тепер почитайте ту єресь яка описана вами вище і зрозумієте чого ви двірник і шукаєте хробачків...але дико працездатний і не лінивий..
приятно думать что твой оппонент дворник) Ваша глупость бьёт новые рекорды. У меня две вышки, не меньше бизнесов чем у вас, и лишнего веса нет. Для справки.
  budivelnik написав:і живу краще.
вы через монитор увидели как я живу? Это редкий дар. Как и голоса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 21:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:У меня две вышки, не меньше бизнесов
1 В мій час у ВУЗ поступало 10% від закінчивших школу..а закінчувало 80% від поступивших..і ніякої платної освіти.
Тому сьогоднішніх дві вищі освіти ,здобуті на платній основі в інституті поплавського - для мене не показник
2 Кількість бізнесів - це взагалі ні про що....
Суть грає розмір прибутку...навіть не в % , а в абсолютних цифрах..
Бо ріст продажу насіння на базарі з одного кульочка до двох - це +100%....а в грошах мінус, бо вартість місця для продажу в 1000 разів вища.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 В мій час у ВУЗ поступало 10% від закінчивших школу..а закінчувало 80% від поступивших..і ніякої платної освіти.
Тому сьогоднішніх дві вищі освіти ,здобуті на платній основі в інституті поплавського - для мене не показник

може до біса, ці мемуари?
тема про спротив військовй агресії орди.
пригощайте людей корисною інфо, а не роздумами, про те. що не сталося.
будь-ласка. прошу ПАНА
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:08

добре( відповідь на наступне повідомлення) :D
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 30 тра, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:10

budivelnik звернувся до Вас за розсудливістю. Вітал - то военкор, робота така у нього.
Goodman
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