budivelnik написав:vitaliian Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково набреше... 1 При чому тут населення окремої країни ? 2 Я кількості приводив для тих , хто знає що існує теорія про те що тільки союз з кількістю населення від 200 млн осіб ( а бажано від 300 млн) може створити ефективний замкнутий ринок 3 При чому, кількість населення це необхідний...але не достатній критерій 3 Тому Англія з її фінансами Польща/Прибалтика з її сотнями тисяч приватних підприємців,які вже довели що можуть а - отримати кредити б - правильно ними скористатись в - повернути кредити Україна з її незаповненим ринком на 600+ млрд доларів
Можуть створити самодостатній , економічно /політично успішний, ментально однорідний ( всі християни) союз.
Вы бы взяли своему сыну нищую невесту в жёны?
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності... 2 Сини одружені - жодного разу не цікавився до їх одруження фінансовим станом батьків їх дівчат 3 Сам одружувався маючи шкарпетки і костюм з мештами....
А по питанню Критерій____________плюси_________________________мінуси Англії_____________капітал____нікуди його вкладати , відносно ліниве населення Польщі/Прибалтики_населення яке вміє з чужим капіталом працювати_____мало капіталу України__бездонний ринок вкладення капіталу,працьовите населення____мало підприємців
ПС Англічани бояться ризикувати , тому вкладуть капітал тільки під гарантії..які їм можуть надати поляки/прибалти....але полякам/прибалтам нікуди вкласти 600 млрд доларів які можуть дати англічани...тому вони вкладуть їх в Україну...якщо при цьому в Україні будуть однакові економічні закони як і в Англії/Польщі/Прибалтиці...а це можливо тільки в рамках союзу...
От і виходить Всі в шоколаді Англічани на майбутніх 50 років мають куди вкладати Польща/Прибалтика-чим керувати Україна отримає право/закон/інфраструктуру...
Ви в цій конструкції проти чого?
vitaliian написав:стесняюсь спросить почему до сих пор не создали.
як казав володя ленін вчора було рано,,,,завтра буде пізно.... Вчора Англія член ЄС Україна самодостатня, може й не найрозвинутіше, але входить в топ 50 держав світу
Завтра - не відомо Сьогодні Англія самостійна і не звязана з ЄС (нам повезло що володя пуйло зовсім недавно провів масштабну спецоперацію по виводу Англії з ЄС) Україна а - довела свою силу і відносну самостійність б - отримала масштабні економічно/інфраструктурні втрати...і поки що зберегла людський потенціал...
Тому створення союзу відбудеться або в напйближчих півтора року...або не відбудеться взагалі.
budivelnik написав:Ви в цій конструкції проти чого?
я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ВВП создают? Может это мы поставляем ленивым бритам Brimstone?
ввп искать здесьhttps://cutt.ly/pJaSYvl комично что я обьясняю такие вещи бизнесмену, вы со своими ленивыми сотруднками что делаете? А Бриты платят им 1314 фунтов (минималка) и выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ви в цій конструкції проти чого?
я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ввп создают? По жизни видел мало ленивых людей добившихся успеха. [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения[/url]
На фінансовому форумі - і такий примітив... 1 Будь-який двірник фізично працює більше від мене, навіть будь який бушмен збираючи корінці чи жучків , для того щоб не померти з голоду - працьовитіший від мене. 2 Але чомусь , я будучи менш працездатним( бо лінивий) страждаю від ожиріння ,хоч жучків не шукаю і не їм. 3 А все тому що моя праця більш ефективна..бо базується на двох критеріях яких не має двірник чи бушмен а - технології б - капітал 4 Так от Англія має капітал і технології...але людям в Англії западло міняти свій побут для того щоб вчити нас ефективності... 5 Поляки мають бажання вчити когось ефективності...але не мають грошей... 6 Ми можемо навчитись , якщо нас а - хтось захоче вчити б - забезпечить навчальний процес необхідним обємом капіталу/технологій.
budivelnik написав:Так от Англія має капітал і технології...але людям в Англії западло міняти свій побут для того щоб вчити нас ефективності...
поэтому они наймут дворников с Украины создавать ракеты Brimstone?
budivelnik написав:Поляки мають бажання вчити когось ефективності...але не мають грошей...
какие деньги нужны кого то чему то учить? открыл ютуб, набрал "уроки английского" "уроки эффективного управления капиталом" и учись.
budivelnik написав:Ми можемо навчитись , якщо нас а - хтось захоче вчити б - забезпечить навчальний процес необхідним обємом капіталу/технологій.
в этом списке упущен самый важный пункт, который отличает гражданина Бангладеш от гражданина Швейцарии. в. Чего мы сами хотим. Лежать на печи чтобы вареник в рот запрыгивал или получать 2е высшее, одновременно работая на 2х работах.
budivelnik написав:Але чомусь , я будучи менш працездатним( бо лінивий) страждаю від ожиріння ,хоч жучків не шукаю і не їм.
я ровно о том же. Ваша станция - 1я зона комфорта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Тепер почитайте ту єресь яка описана вами вище і зрозумієте чого ви двірник і шукаєте хробачків...але дико працездатний і не лінивий.. А я ліниво валяюсь на дивані і даючи консультації подібним голодним але працьовитим - заробляю ефективніше і живу краще.
vitaliian написав:У меня две вышки, не меньше бизнесов
1 В мій час у ВУЗ поступало 10% від закінчивших школу..а закінчувало 80% від поступивших..і ніякої платної освіти. Тому сьогоднішніх дві вищі освіти ,здобуті на платній основі в інституті поплавського - для мене не показник 2 Кількість бізнесів - це взагалі ні про що.... Суть грає розмір прибутку...навіть не в % , а в абсолютних цифрах.. Бо ріст продажу насіння на базарі з одного кульочка до двох - це +100%....а в грошах мінус, бо вартість місця для продажу в 1000 разів вища.
budivelnik написав:1 В мій час у ВУЗ поступало 10% від закінчивших школу..а закінчувало 80% від поступивших..і ніякої платної освіти. Тому сьогоднішніх дві вищі освіти ,здобуті на платній основі в інституті поплавського - для мене не показник
може до біса, ці мемуари? тема про спротив військовй агресії орди. пригощайте людей корисною інфо, а не роздумами, про те. що не сталося. будь-ласка. прошу ПАНА