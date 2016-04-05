А по питанню Критерій____________плюси_________________________мінуси Англії_____________капітал____нікуди його вкладати , відносно ліниве населення Польщі/Прибалтики_населення яке вміє з чужим капіталом працювати_____мало капіталу України__бездонний ринок вкладення капіталу,працьовите населення____мало підприємців
ПС Англічани бояться ризикувати , тому вкладуть капітал тільки під гарантії..які їм можуть надати поляки/прибалти....але полякам/прибалтам нікуди вкласти 600 млрд доларів які можуть дати англічани...тому вони вкладуть їх в Україну...якщо при цьому в Україні будуть однакові економічні закони як і в Англії/Польщі/Прибалтиці...а це можливо тільки в рамках союзу...
От і виходить Всі в шоколаді Англічани на майбутніх 50 років мають куди вкладати Польща/Прибалтика-чим керувати Україна отримає право/закон/інфраструктуру...
Ви в цій конструкції проти чого?
vitaliian написав:стесняюсь спросить почему до сих пор не создали.
як казав володя ленін вчора було рано,,,,завтра буде пізно.... Вчора Англія член ЄС Україна самодостатня, може й не найрозвинутіше, але входить в топ 50 держав світу
Завтра - не відомо Сьогодні Англія самостійна і не звязана з ЄС (нам повезло що володя пуйло зовсім недавно провів масштабну спецоперацію по виводу Англії з ЄС) Україна а - довела свою силу і відносну самостійність б - отримала масштабні економічно/інфраструктурні втрати...і поки що зберегла людський потенціал...
Тому створення союзу відбудеться або в напйближчих півтора року...або не відбудеться взагалі.
budivelnik написав:Ви в цій конструкції проти чого?
я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ВВП создают? Может это мы поставляем ленивым бритам Brimstone?
ввп искать здесьhttps://cutt.ly/pJaSYvl комично что я обьясняю такие вещи бизнесмену, вы со своими ленивыми сотруднками что делаете? А Бриты платят им 1314 фунтов (минималка) и выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ви в цій конструкції проти чого?
я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ввп создают? По жизни видел мало ленивых людей добившихся успеха. [url]https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения[/url]
На фінансовому форумі - і такий примітив... 1 Будь-який двірник фізично працює більше від мене, навіть будь який бушмен збираючи корінці чи жучків , для того щоб не померти з голоду - працьовитіший від мене. 2 Але чомусь , я будучи менш працездатним( бо лінивий) страждаю від ожиріння ,хоч жучків не шукаю і не їм. 3 А все тому що моя праця більш ефективна..бо базується на двох критеріях яких не має двірник чи бушмен а - технології б - капітал 4 Так от Англія має капітал і технології...але людям в Англії западло міняти свій побут для того щоб вчити нас ефективності... 5 Поляки мають бажання вчити когось ефективності...але не мають грошей... 6 Ми можемо навчитись , якщо нас а - хтось захоче вчити б - забезпечить навчальний процес необхідним обємом капіталу/технологій.
budivelnik написав:Так от Англія має капітал і технології...але людям в Англії западло міняти свій побут для того щоб вчити нас ефективності...
поэтому они наймут дворников с Украины создавать ракеты Brimstone?
budivelnik написав:Поляки мають бажання вчити когось ефективності...але не мають грошей...
какие деньги нужны кого то чему то учить? открыл ютуб, набрал "уроки английского" "уроки эффективного управления капиталом" и учись.
budivelnik написав:Ми можемо навчитись , якщо нас а - хтось захоче вчити б - забезпечить навчальний процес необхідним обємом капіталу/технологій.
в этом списке упущен самый важный пункт, который отличает гражданина Бангладеш от гражданина Швейцарии. в. "Чего мы сами хотим?". Лежать на печи чтобы вареник в рот запрыгивал или получать 2е высшее, одновременно работая на 2х работах.
budivelnik написав:Але чомусь , я будучи менш працездатним( бо лінивий) страждаю від ожиріння ,хоч жучків не шукаю і не їм.
А другие двигают прогресс и в 50-60 лет , к нам на комбинат приезжали немцы такого возраста для "обмена опытом". Сертифицировали производство, заодно давали советы что где можно оптимизировать. Их советы засунули в ... Зачем оптимизировать? До войны 2014 года комбинат прекрасно работал и генерировал коллективу прибыль. Потом закрылся главный рынок сбыта, а для переорентации на новые нужны были вложения. Этим мы отличаемся от немцев-швейцарцев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 тра, 2022 22:39, всього редагувалось 4 разів.
Лідери країн Євросоюзу у понеділок, 30 травня, погодили шостий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, зокрема домовилися запровадити ембарго на імпорт двох третин російської нафти. Про це голова Євроради Шарль Мішель написав у Twitter. "Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Вона покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - йдеться у повідомленні. Крім того, в ЄС вирішили відключити російський Сбербанк від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і запровадили заборону на мовлення в Європі ще трьох російських телеканалів. "Цей пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи: відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк, заборону ще трьох російських державних мовників і накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні", - додав Мішель. У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що завдяки цьому пакету санкцій імпорт нафти з Росії до ЄС скоротиться на 90% до кінця року.