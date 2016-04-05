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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1195119611971198
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 06:41

  edvardd написав:Лідери країн Євросоюзу у понеділок, 30 травня, погодили шостий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, зокрема домовилися запровадити ембарго на імпорт двох третин російської нафти. Про це голова Євроради Шарль Мішель написав у Twitter.
"Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Вона покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в ЄС вирішили відключити російський Сбербанк від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і запровадили заборону на мовлення в Європі ще трьох російських телеканалів.
"Цей пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи: відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк, заборону ще трьох російських державних мовників і накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні", - додав Мішель.
У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що завдяки цьому пакету санкцій імпорт нафти з Росії до ЄС скоротиться на 90% до кінця року.

Важливий момент
Залишилось якихось півроку почекати. :lol:
Ну по «дружбі» по пів мільйона барелів в день будуть ганяти через українську територію до речі.

По срокам. Полный запрет на экспорт российской нефти, поставляемой по морю - через 6 месяцев, полный запрет на экспорт российских нефтепродуктов - через 8 месяцев. Поставки по южной ветке нефтепровода Дружба временно разрешены для Венгрии, Чехии и Словакии (< 500 тыс б/д).
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 06:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Залишилось якихось півроку почекати. :lol:

До чого це дурне гикання? А як можна за день позбавитись тотальної залежності від рашистської нафти? "Економіка стій раз-два"?? Вона у них і так різко впаде , бо ціна на вході в країну суттєво виросте. А ви пропонуєте їм взагалі зупинити економіку?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 07:01

  Hotab написав:
  Ukrainian написав:Залишилось якихось півроку почекати. :lol:

До чого це дурне гикання? А як можна за день позбавитись тотальної залежності від рашистської нафти? "Економіка стій раз-два"?? Вона у них і так різко впаде , бо ціна на вході в країну суттєво виросте. А ви пропонуєте їм взагалі зупинити економіку?

В них час був з 24 лютого. Це більше трьох місяців. Ще будуть півроку мінімум спонсорувати рашку.
Британія послала накуй і ЄС і нафту/газ рашки.
Україні точно потрібна така імпотентна Європа де все вирішує Орбан?
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