edvardd написав:Лідери країн Євросоюзу у понеділок, 30 травня, погодили шостий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, зокрема домовилися запровадити ембарго на імпорт двох третин російської нафти. Про це голова Євроради Шарль Мішель написав у Twitter.
"Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Вона покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в ЄС вирішили відключити російський Сбербанк від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і запровадили заборону на мовлення в Європі ще трьох російських телеканалів.
"Цей пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи: відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк, заборону ще трьох російських державних мовників і накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні", - додав Мішель.
У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що завдяки цьому пакету санкцій імпорт нафти з Росії до ЄС скоротиться на 90% до кінця року.
Важливий момент
Залишилось якихось півроку почекати.
Ну по «дружбі» по пів мільйона барелів в день будуть ганяти через українську територію до речі.
По срокам. Полный запрет на экспорт российской нефти, поставляемой по морю - через 6 месяцев, полный запрет на экспорт российских нефтепродуктов - через 8 месяцев. Поставки по южной ветке нефтепровода Дружба временно разрешены для Венгрии, Чехии и Словакии (< 500 тыс б/д).