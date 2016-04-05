edvardd написав:Лідери країн Євросоюзу у понеділок, 30 травня, погодили шостий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, зокрема домовилися запровадити ембарго на імпорт двох третин російської нафти. Про це голова Євроради Шарль Мішель написав у Twitter. "Угода про заборону експорту російської нафти до ЄС. Вона покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - йдеться у повідомленні. Крім того, в ЄС вирішили відключити російський Сбербанк від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і запровадили заборону на мовлення в Європі ще трьох російських телеканалів. "Цей пакет санкцій включає й інші жорсткі заходи: відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк, заборону ще трьох російських державних мовників і накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні", - додав Мішель. У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що завдяки цьому пакету санкцій імпорт нафти з Росії до ЄС скоротиться на 90% до кінця року.
Важливий момент Залишилось якихось півроку почекати. Ну по «дружбі» по пів мільйона барелів в день будуть ганяти через українську територію до речі.
По срокам. Полный запрет на экспорт российской нефти, поставляемой по морю - через 6 месяцев, полный запрет на экспорт российских нефтепродуктов - через 8 месяцев. Поставки по южной ветке нефтепровода Дружба временно разрешены для Венгрии, Чехии и Словакии (< 500 тыс б/д).
До чого це дурне гикання? А як можна за день позбавитись тотальної залежності від рашистської нафти? "Економіка стій раз-два"?? Вона у них і так різко впаде , бо ціна на вході в країну суттєво виросте. А ви пропонуєте їм взагалі зупинити економіку?
До чого це дурне гикання? А як можна за день позбавитись тотальної залежності від рашистської нафти? "Економіка стій раз-два"?? Вона у них і так різко впаде , бо ціна на вході в країну суттєво виросте. А ви пропонуєте їм взагалі зупинити економіку?
В них час був з 24 лютого. Це більше трьох місяців. Ще будуть півроку мінімум спонсорувати рашку. Британія послала накуй і ЄС і нафту/газ рашки. Україні точно потрібна така імпотентна Європа де все вирішує Орбан?
Ukrainian написав:В чому сенс ленд лізу якщо це дамо це не дамо?
Великий чорний ділдо треба вводити поступово і м'яко. Спочатку рашисти проковтнуть той факт, що у нас є установки, які здатні щось запульнути на 300 км. Але ракети тільки до 70 км поки що. А потім у нас десь візьметься і сама ракета. Може навіть не від США, і може навіть не публічно.
Хтось у січні міг уявити, що до нас піде рсзо і бронетехніка від США? Не все відразу.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 31 тра, 2022 07:37, всього редагувалось 2 разів.
Ukrainian написав:В чому сенс ленд лізу якщо це дамо це не дамо?
Наскільки США зацікавлені в повернені Україною своїх територій?
Тут бы можно было привести цитату Владимира Александровича Зеленского "Явамничегонедолжен", но мы этого делать не будем. Ядерное оружие передавать Ермаку? А стел-бомбардировщики? Риперы может быть вместе с операторами? Ну, ленд-лиз же, Америка должна наизнанку вывернуться и исправить про*бы украинской власти в плане вооружения.
Ukrainian написав:В чому сенс ленд лізу якщо це дамо це не дамо?
Наскільки США зацікавлені в повернені Україною своїх територій?
Тут бы можно было привести цитату Владимира Александровича Зеленского "Явамничегонедолжен", но мы этого делать не будем. Ядерное оружие передавать Ермаку? А стел-бомбардировщики? Риперы может быть вместе с операторами? Ну, ленд-лиз же, Америка должна наизнанку вывернуться и исправить про*бы украинской власти в плане вооружения.
Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США А ті ракети хоч і старі теоретично (навіть якщо одна із п’яти) могли і до Москви до Вашингтона до літати. Тобто їм загрозу безпеки Україна ліквідувала за свій рахунок і зараз платить ціну втратою територій, людських житів на економіки. Тому казати що США підписанти Будапешту нічого Україні не вині не правильно. Як мінімум 500 ядерних боеголовок вині.
Наскільки США зацікавлені в повернені Україною своїх територій?
Може сенс в тому, щоб читати те що написано, а не вигадувати Дадуть, але не буде тих ракет ... поки що, які зможуть бити по территорії РФ
Навіть якщо дадуть ракети з радіусом 40-70 км то ними уже можна дістати з харківської області до рашки. Якщо США вважають що Крим це Україна то чому бояться дати зброю яка дістане до Криму та кримського мосту. Чи може все таки де факто США уже український Крим рашці подарували і тому стурбованість за безпеку територій РФ.
Ukrainian написав:В чому сенс ленд лізу якщо це дамо це не дамо?
Наскільки США зацікавлені в повернені Україною своїх територій?
Тут бы можно было привести цитату Владимира Александровича Зеленского "Явамничегонедолжен", но мы этого делать не будем. Ядерное оружие передавать Ермаку? А стел-бомбардировщики? Риперы может быть вместе с операторами? Ну, ленд-лиз же, Америка должна наизнанку вывернуться и исправить про*бы украинской власти в плане вооружения.
Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США А ті ракети хоч і старі теоретично (навіть якщо одна із п’яти) могли і до Москви до Вашингтона до літати. Тобто їм загрозу безпеки Україна ліквідувала за свій рахунок і зараз платить ціну втратою територій, людських житів на економіки. Тому казати що США підписанти Будапешту нічого Україні не вині не правильно. Як мінімум 500 ядерних боеголовок вині.
Правительство Украины (опять, правительство Украины все-таки) вывезло все боеголовки в россию еще в 92-м. А размер компенсации правительство Украины за это попросило 2,8млрд. долларов. Каких еще 500 боеголовок кто и кому должен? Америка уже на большую сумму, чум 2,8 млрд оказала помощи. Вопрос о про*бах в сфере вооружения лежит исключительно на властях Украины. Нам никто ничего уже не должен