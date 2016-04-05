Додано: Вів 31 тра, 2022 08:23

На днях первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обсуждал с президентом России Владимиром Путиным концепцию политического устройства захваченных территорий Украины. Концепция, хоть и сырая, но настолько нелепая, что возбудила живой интерес полуживого президента. Суть предложений Кириенко следующая: захваченные территории объявить освобожденными от "хунты", восстановить на этих территориях власть "законно избранного президента" Виктора Януковича, считать эти территории Украиной с "законной" властью, отказавшись от признания реальной власти в Украине и далее провести встречу трёх "президентов" России, Украины и Республики Беларусь с подписанием союзного договора об объединении в одно государство, фактически присоединение к России, эдакая Беловежская пуща наоборот. Тем самым исправить "историческую ошибку" распада СССР, которую сам Путин считает крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. После восстановления "исторической справедливости", вернее урезанного варианта СССР, предлагается уже на новых основаниях продолжить аннексию остальной части Украины, которую Россия уже будет считать своей частью. Более того, по предварительному плану, "Украина", вернее то что присоединит к себе Россия получит Крым в виде автономии и Донбасс в свои административные границы. Идея абсолютно абсурдна и не выполнима, но настолько, что называется "зашла" Путину, что он дал распоряжение подготовить этот план детально и представить в течении двух недель.

про "добровольную" передачу Крыма Украине не верю даже я. И русский нарот такое не проглотит, Крым и ЧФ пожалуй последняя гордость обывателя государства Расейского. Забери это и всё рухнет.Но один плюс я таки вижу, не нужно будет людей ломать на оккупированных территориях, Херсон и Мариуполь так и останутся Украиной, с украинским языком и культурой. Политики уйдут, а украинцы останутся украинцами.Западные партнёры даже могут в чем то согласиться на такой "компромиссный" вариант, им чего, была одна Украина, стало две. Никто никого не аннексировал. Санкции можно снимать. Прецеденты были. ГерманиЯ, Кипр. Чехословакия, Корея. Пуйло получает новый совок, страны и народы получают мир. а Европа любимое дешёвое сырьё.