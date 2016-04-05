whois2010 написав:Правительство Украины (опять, правительство Украины все-таки) вывезло все боеголовки в россию еще в 92-м. А размер компенсации правительство Украины за это попросило 2,8млрд. долларов. Каких еще 500 боеголовок кто и кому должен? Америка уже на большую сумму, чум 2,8 млрд оказала помощи. Вопрос о про*бах в сфере вооружения лежит исключительно на властях Украины. Нам никто ничего уже не должен
Чергові байки Три года Вашингтон вел Киев к отказу от ядерного оружия. В декабре 1994‑го, получив свое, США дали Украине расплывчатые обещания помощи в случае военной агрессии против молодого государства. Киев по состоянию на конец 1991‑го унаследовал 176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных СС-19 по шесть боеголовок каждая и 46 твердотопливных СС-24 по десять боеголовок на носителе. А также около 40 стратегических бомбардировщиков, от 1.514 до 2.156 стратегических и от 2.800 до 4.200 тактических ядерных боезарядов.
Экономическими кнутами и пряниками США подвели Украину, Казахстан и Белоруссию к тому, чтобы в мае 1992‑го в Лиссабоне они присоединились к СНВ-1. Алма-Ата и Минск вскоре приняли и ДНЯО, после чего сразу начали избавляться от своего ядерного арсенала. Казахстану даже удалось продать США 600 кг урана из разобранных боеголовок.
В есь 1992 год Киев и Вашингтон оценивали стоимость утилизации ядерного арсенала Украины. В итоге Кравчук назвал сумму — $ 174 млн. Капитолий даже добавил еще миллион. Но вскоре на Банковой осознали, что сильно продешевили.
Тем временем тогдашний премьер Леонид Кучма убеждал Раду оставить 46 твердотопливных ракет — самых эффективных. Сроки их сохранности позволяли.
Заявление, прозвучавшее из уст вчерашнего директора Южмаша, на котором ковалась ядерная мощь СССР, не на шутку встревожило Запад.
Ukrainian написав: Якщо США вважають що Крим це Україна то чому бояться дати зброю яка дістане до Криму та кримського мосту. Чи може все таки де факто США уже український Крим рашці подарували і тому стурбованість за безпеку територій РФ.
На днях первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обсуждал с президентом России Владимиром Путиным концепцию политического устройства захваченных территорий Украины. Концепция, хоть и сырая, но настолько нелепая, что возбудила живой интерес полуживого президента. Суть предложений Кириенко следующая: захваченные территории объявить освобожденными от "хунты", восстановить на этих территориях власть "законно избранного президента" Виктора Януковича, считать эти территории Украиной с "законной" властью, отказавшись от признания реальной власти в Украине и далее провести встречу трёх "президентов" России, Украины и Республики Беларусь с подписанием союзного договора об объединении в одно государство, фактически присоединение к России, эдакая Беловежская пуща наоборот. Тем самым исправить "историческую ошибку" распада СССР, которую сам Путин считает крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. После восстановления "исторической справедливости", вернее урезанного варианта СССР, предлагается уже на новых основаниях продолжить аннексию остальной части Украины, которую Россия уже будет считать своей частью. Более того, по предварительному плану, "Украина", вернее то что присоединит к себе Россия получит Крым в виде автономии и Донбасс в свои административные границы. Идея абсолютно абсурдна и не выполнима, но настолько, что называется "зашла" Путину, что он дал распоряжение подготовить этот план детально и представить в течении двух недель.
про "добровольную" передачу Крыма Украине не верю даже я. И русский нарот такое не проглотит, Крым и ЧФ пожалуй последняя гордость обывателя государства Расейского. Забери это и всё рухнет.
Но один плюс я таки вижу, не нужно будет людей ломать на оккупированных территориях, Херсон и Мариуполь так и останутся Украиной, с украинским языком и культурой. Политики уйдут, а украинцы останутся украинцами.
Западные партнёры даже могут в чем то согласиться на такой "компромиссный" вариант, им чего, была одна Украина, стало две. Никто никого не аннексировал. Санкции можно снимать. Прецеденты были. ГерманиЯ, Кипр. Чехословакия, Корея. Пуйло получает новый совок, страны и народы получают мир. а Европа любимое дешёвое сырьё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 31 тра, 2022 08:43, всього редагувалось 1 раз.