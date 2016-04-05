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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1197119811991200
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:12

  _hunter написав:
  Ukrainian написав: Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США

Да хватит уже это разоружение телебонькать по-поводу и без повода: в 90-х Украина была тем же смешным/непонятным "немытым медведем", что и рашка, но без балалайки и ушанки. И при кравчуке оружие "на лево" уходило только влет. И для цивилизованного мира опасность ухода _ядерного_ оружия на тоже самое "лево" была слишком уж серьезной.

Так що не так-то?
У вимогах України до інших країн.

Ви ж самі вказуєте, що ці інші країни мали свої вимоги до України. Для власної безпеки (на свою користь).

Точно також тепер Україна має вимоги до них. Задля власної безпеки (на свою користь).

Абсолютно нічого негативного немає в тому, що і Україна має вимоги до партнерів, да хоч до кого.
Особливо в умовах, коли саме вона практично прямо б'ється з "мировым злом".

Будь-які вимоги України в сьогоднішній ситуації до "цивилизованного мира" доречні.
Україна має повне право не просити, а саме вимагати.
Інакше це та ж сама меншовартість, а не партнерство.

От будуть партнери разом з українцями поруч воювати зі світовим лихом на захист західної цивілізації, нести отакі людські та матеріальні втрати, тоді й не буде підстави до вимог.

Тим паче, що вимоги ці не для втіхи, а для збереження життів. Українців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 31 тра, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:13

  Ukrainian написав: Британія послала накуй і ЄС і нафту/газ рашки.
Україні точно потрібна така імпотентна Європа де все вирішує Орбан?

Британії це легко зробити, тому що залежність від нафту/газу рашки мінімальна.
В німців величезна залежність.
Орбан нічого не вирішує, не перебільшуйте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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  #<1 ... 1197119811991200
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