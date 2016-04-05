Ukrainian написав: Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США
Да хватит уже это разоружение телебонькать по-поводу и без повода: в 90-х Украина была тем же смешным/непонятным "немытым медведем", что и рашка, но без балалайки и ушанки. И при кравчуке оружие "на лево" уходило только влет. И для цивилизованного мира опасность ухода _ядерного_ оружия на тоже самое "лево" была слишком уж серьезной.
Так що не так-то? У вимогах України до інших країн.
Ви ж самі вказуєте, що ці інші країни мали свої вимоги до України. Для власної безпеки (на свою користь).
Точно також тепер Україна має вимоги до них. Задля власної безпеки (на свою користь).
Абсолютно нічого негативного немає в тому, що і Україна має вимоги до партнерів, да хоч до кого. Особливо в умовах, коли саме вона практично прямо б'ється з "мировым злом".
Будь-які вимоги України в сьогоднішній ситуації до "цивилизованного мира" доречні. Україна має повне право не просити, а саме вимагати. Інакше це та ж сама меншовартість, а не партнерство.
От будуть партнери разом з українцями поруч воювати зі світовим лихом на захист західної цивілізації, нести отакі людські та матеріальні втрати, тоді й не буде підстави до вимог.
Тим паче, що вимоги ці не для втіхи, а для збереження життів. Українців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 31 тра, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав: Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США
Да хватит уже это разоружение телебонькать по-поводу и без повода: в 90-х Украина была тем же смешным/непонятным "немытым медведем", что и рашка, но без балалайки и ушанки. И при кравчуке оружие "на лево" уходило только влет. И для цивилизованного мира опасность ухода _ядерного_ оружия на тоже самое "лево" была слишком уж серьезной.
Так що не так-то? У вимогах України до інших країн.
Ви ж самі вказуєте, що ці інші країни мали свої вимоги до України. Для власної безпеки (на свою користь).
Точно також тепер Україна має вимоги до них. Задля власної безпеки (на свою користь).
Все так. Я просто указал на то, что разоружали не "безщащитного маленько эльфенка, кандидата в ЕС", а "грязный/немытый выкидыш из совка". И разоружали по причине "эфективной" распродажи _всего_ _кому угодно_ кравчуком. И вопрос гарантий и их соблюдения -- это совсем другой вопрос...
Ukrainian написав: Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США
Да хватит уже это разоружение телебонькать по-поводу и без повода: в 90-х Украина была тем же смешным/непонятным "немытым медведем", что и рашка, но без балалайки и ушанки. И при кравчуке оружие "на лево" уходило только влет. И для цивилизованного мира опасность ухода _ядерного_ оружия на тоже самое "лево" была слишком уж серьезной.
Так що не так-то? У вимогах України до інших країн.
Ви ж самі вказуєте, що ці інші країни мали свої вимоги до України. Для власної безпеки (на свою користь).
Точно також тепер Україна має вимоги до них. Задля власної безпеки (на свою користь).
Абсолютно нічого негативного немає в тому, що і Україна має вимоги до партнерів, да хоч до кого. Особливо в умовах, коли саме вона практично прямо б'ється з "мировым злом".
Будь-які вимоги України в сьогоднішній ситуації до "цивилизованного мира" доречні. Україна має повне право не просити, а саме вимагати. Інакше це та ж сама меншовартість, а не партнерство.
От будуть партнери разом з українцями поруч воювати зі світовим лихом на захист західної цивілізації, нести отакі людські та матеріальні втрати, тоді й не буде підстави до вимог.
Тим паче, що вимоги ці не для втіхи, а для збереження життів. Українців.
Не так що США і Україна є(були) рівними партнерами. В 1992/94 не була Україна ніяким "партнером США", не фантазуйте. Може РФ і є "мировым злом", але загрози США не представляє. Тому нічого Україна вимагати не може, тільки просити.
Ukrainian написав: Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США А ті ракети хоч і старі теоретично (навіть якщо одна із п’яти) могли і до Москви до Вашингтона до літати. Тобто їм загрозу безпеки Україна ліквідувала за свій рахунок і зараз платить ціну втратою територій, людських житів на економіки. Тому казати що США підписанти Будапешту нічого Україні не вині не правильно. Як мінімум 500 ядерних боеголовок вині.
За перебігом знищення останнього українського дальнього бомбардувальника спостерігали: заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України контр-адмірал Ігор Тенюх, заступник командувача Повітряних Сил генерал-лейтенант Сергій Онищенко, Джон Хербст, посол США в Україні, а також представники міністерства оборони США на чолі з заступником помічника міністра оборони Інгландом Дагом.
До квітня 2006-го було ліквідовано 59 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.
Ukrainian написав: Можна ще згадати ядерне роззброєння України в тому числі США А ті ракети хоч і старі теоретично (навіть якщо одна із п’яти) могли і до Москви до Вашингтона до літати. Тобто їм загрозу безпеки Україна ліквідувала за свій рахунок і зараз платить ціну втратою територій, людських житів на економіки. Тому казати що США підписанти Будапешту нічого Україні не вині не правильно. Як мінімум 500 ядерних боеголовок вині.
З приводу здачі ядерної зброї - перед тим піднімати це питання, варто відповісти на кілька запитань: 1) Боєголовки якого типу були в Україні? 2) Який їх термін придатності?
С конца прошлой недели мы получаем сообщения, что российские войска начали переброску людей и техники из Ростовской области в Курскую и Брянскую.
Резерв танков, БМП, БМД, стоявший в районе дороги на Саур-Могилу с 27 мая начал движение в колоннах в сторону Курской и Брянской областей. По сообщениям наших источников, 30 мая колонны достигли временных лагерей в Курской области. Речь идет о примерно двух сотнях танков и боевых машин.
Одновременно с этим, в Курскую и Брянскую области идет техника и личный состав (мотопехотные части) из Центрального федерального округа, Поволжья и Урала. Большая колонна российской армии 28 мая расположилась временным лагерем в Смоленской области, у границы с Белоруссией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе требовал от своих генералов создать войсковую группировку на границе с Украиной, народное ополчение в республике. Непублично были отданы распоряжения развернуть лагеря для российских частей, которые до 1 июня прибудут на территорию Белоруссии.
По информации наших источников, белорусские военные и сам Лукашенко не горят желанием воевать с Украиной. Во время боевых действий февраля-марта, две белорусские бригады были задействованы на Киевском и Сумском направлениях, но они всеми силами старались не принимать участия в боях, игнорируя приказы российских генералов.
«Парни выбрали простую армейскую тактику. На все приказы отсылали к своему начальству. В итоге это все занимало по 10-12 часов, а когда доходило до самого верха, чуть ли не до Лукашенко, то ситуация менялась и белорусы оставались на своих позициях», — рассказывает российский штабной офицер.
В этот раз российская сторона хочет вовлечь Белоруссию в конфликт. По нашей информации, специалисты из ГУГШ (бывшее ГРУ) и ФСБ, с молчаливого согласия Лукашенко, фактически взяли в заложники семьи белорусских генералов и старших офицеров, чтобы иметь рычаг давления при очередной попытке саботажа военных действий.
В генштабе РФ даже спешно разработали план взятия под контроль ключевых объектов в Минске и других городах Белоруссии. В Москве готовы провести аннексию республики, если это потребуется.
Идет подготовка к большой операции на северных границах Украины. Это подтверждается информацией от российских офицеров, воюющих в Украине. С середины прошлой недели, некоторые из них получили предложения перевестись в другие части, где нужно будет за месяц (до 20 июня) подготовить новых солдат, набранных из резервистов, добровольцев, срочников (в том числе набранных по начатому призыву) и контрактников без боевого опыта, привезенных из российских регионов. За обучение новобранцев офицерам предлагается удвоенное жалованье. Подготовка будет вестись в Белоруссии, Брянской и Курской областях.
Куда планируется нанести удар или удары — пока непонятно. Для нового штурма Киева собранных сил явно недостаточно. Вся российская группировка на северных границах Украины (в том числе в Белоруссии) едва ли насчитывает 60 тысяч человек. Этого не хватит для взятия столицы или таких городов, как Харьков. Вероятным направлением для ударов могут быть западные области Украины.
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Хороший незалежний коментар про 6 пакет санкцій ЕС.
Во-первых: Нет там 1 миллиарда долларов дохода от энергоносителей(в день). Максиму 800 миллионов. Да и то при высоких ценах, как сейчас. Во-вторых: Когда пишут о 800 миллионах долларов дохода от энергоносителей имеется ввиду именно от энергоносителей (то есть - газ, нефть, уголь) В-третьих: Такие доходы, Россия получает от продажи энергоносителей по всему миру. То есть, в том числе в Беларусь, Китай, Индию, Европейский Союз, Азиатские страны, страны бывшего совка, а до не давна, также в Канаду, США, Великобританию. В-четвертых: Подобные санкции, имеют психологический и дополнительно экономический эффект. Теперь РФ, будет сложнее продавать свою нефть другим странам и придется давать больший дисконт 5. В США, давно поговаривают о введении санкций против страховых компаний, страхующих танкеры с нефтью с РФ. Одни из главных сдерживающих факторов - ЕС. Байден боялся разрушить антипутинскую коалицию, которая сейчас очень важна. Выводы? Важность этого шага со стороны ЕС, не возможно переоценить.
andrijk777 написав:Не так що США і Україна є(були) рівними партнерами. В 1992/94 не була Україна ніяким "партнером США", не фантазуйте. Може РФ і є "мировым злом", але загрози США не представляє. Тому нічого Україна вимагати не може, тільки просити.
Не вигадуйте, що я фантазую. Там не про партнерство на початку 90-х, а про вимоги. Вже потім про вимоги до партнерів сьогодення.
Але воно повністю розбиває оті європейські, демократичні цінності та пісні про цивілізований світ.
В реальності ж все трошки не так. Бо західна цивілізація це не тільки вищий рівень та якість життя, але все ж таки оті самі європейські, демократичні цінності.
Одна з яких справедливість. "Справедливість - це цінність, яка відповідає за забезпечення загального блага. У суспільстві справедливість виражається через закони і уособлюється у фігурі суддів. Коли норма порушена, судді передають справедливість, намагаючись виправити зло, яке породжується на громадянство, зазначеними діями.
Наявність законності та її інституціоналізація в законах та відомствах, відповідальних за їх виконання, є основними для демократії. Без справедливості не можна було б гарантувати прав і свобод людей у суспільстві."
Тільки на рівні країн. Справедливість на рівні країн, між країнами. Ця норма вимагає покарання порушника закону.
І саме цим займається Україна. Не світова держава номер 1. Яка втручається усюди саме на підставі свого положення захисника демцінностей. А Україна. Тому остання має право вимагати. Як мінімум, повної допомоги. Якщо вже Захід відсторонився від прямої боротьби з порушником. Залишив цю функцію Україні.