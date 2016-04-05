Что готовится на северных границах Украины



С конца прошлой недели мы получаем сообщения, что российские войска начали переброску людей и техники из Ростовской области в Курскую и Брянскую.



Резерв танков, БМП, БМД, стоявший в районе дороги на Саур-Могилу с 27 мая начал движение в колоннах в сторону Курской и Брянской областей. По сообщениям наших источников, 30 мая колонны достигли временных лагерей в Курской области. Речь идет о примерно двух сотнях танков и боевых машин.



Одновременно с этим, в Курскую и Брянскую области идет техника и личный состав (мотопехотные части) из Центрального федерального округа, Поволжья и Урала. Большая колонна российской армии 28 мая расположилась временным лагерем в Смоленской области, у границы с Белоруссией.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе требовал от своих генералов создать войсковую группировку на границе с Украиной, народное ополчение в республике. Непублично были отданы распоряжения развернуть лагеря для российских частей, которые до 1 июня прибудут на территорию Белоруссии.



По информации наших источников, белорусские военные и сам Лукашенко не горят желанием воевать с Украиной. Во время боевых действий февраля-марта, две белорусские бригады были задействованы на Киевском и Сумском направлениях, но они всеми силами старались не принимать участия в боях, игнорируя приказы российских генералов.



«Парни выбрали простую армейскую тактику. На все приказы отсылали к своему начальству. В итоге это все занимало по 10-12 часов, а когда доходило до самого верха, чуть ли не до Лукашенко, то ситуация менялась и белорусы оставались на своих позициях», — рассказывает российский штабной офицер.



В этот раз российская сторона хочет вовлечь Белоруссию в конфликт. По нашей информации, специалисты из ГУГШ (бывшее ГРУ) и ФСБ, с молчаливого согласия Лукашенко, фактически взяли в заложники семьи белорусских генералов и старших офицеров, чтобы иметь рычаг давления при очередной попытке саботажа военных действий.



В генштабе РФ даже спешно разработали план взятия под контроль ключевых объектов в Минске и других городах Белоруссии. В Москве готовы провести аннексию республики, если это потребуется.



Идет подготовка к большой операции на северных границах Украины. Это подтверждается информацией от российских офицеров, воюющих в Украине. С середины прошлой недели, некоторые из них получили предложения перевестись в другие части, где нужно будет за месяц (до 20 июня) подготовить новых солдат, набранных из резервистов, добровольцев, срочников (в том числе набранных по начатому призыву) и контрактников без боевого опыта, привезенных из российских регионов. За обучение новобранцев офицерам предлагается удвоенное жалованье. Подготовка будет вестись в Белоруссии, Брянской и Курской областях.



Куда планируется нанести удар или удары — пока непонятно. Для нового штурма Киева собранных сил явно недостаточно. Вся российская группировка на северных границах Украины (в том числе в Белоруссии) едва ли насчитывает 60 тысяч человек. Этого не хватит для взятия столицы или таких городов, как Харьков. Вероятным направлением для ударов могут быть западные области Украины.



Мы проверяем и анализируем информацию и сообщим, когда что-то прояснится.

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