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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1198119912001201
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:36

  vitaliian написав:
Что готовится на северных границах Украины

Этого не хватит для взятия столицы или таких городов, как Харьков. Вероятным направлением для ударов могут быть западные области Украины.



це буде катастрофа, знову штурм границі біженцями, мільйонів 10 точно
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 31 тра, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:36

  detroytred написав:Не вигадуйте, що я фантазую. Там не про партнерство на початку 90-х, а про вимоги.

Це що:
  detroytred написав:Україна має повне право не просити, а саме вимагати.
Інакше це та ж сама меншовартість, а не партнерство.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:38

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Не вигадуйте, що я фантазую. Там не про партнерство на початку 90-х, а про вимоги.

Це що:
  detroytred написав:Україна має повне право не просити, а саме вимагати.
Інакше це та ж сама меншовартість, а не партнерство.

Це стосовно сьогодення. Коли партнерство.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:41

  detroytred написав:Це стосовно сьогодення. Коли партнерство.

То по якому праву Україна може щось вимагати в США? Не розумію.
Те що ми друзі не дає права вимагати у друга гроші.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:41

  vitaliian написав:
Что готовится на северных границах Украины

Гадаю так, якщо буде успішний контрнаступ на півдні то орки двинуть з півночі, доки не сунуться бо сцикотно прої..ть перевагу на сході,все буде залежати від переваг та прой.бів обох сторін
Вимальовуються чітка картина - поступова утилізація рссв(рос.свино.собач. війська) або зміна режиму головної сс. І це таки надовго.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:48

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Це стосовно сьогодення. Коли партнерство.

То по якому праву Україна може щось вимагати в США? Не розумію.
Те що ми друзі не дає права вимагати у друга гроші.

Не друзі, а партнери. Партнери цивілізованого світу з демократичними цінностями.
І в цьому світі найпотужніші західні держави взяли на себе зобов'язання їх захищати. Цінності. Правила.
Саме на підставі оцих зобов'язань вони напряму ВТРУЧАЛИСЯ в процеси в інших країнах.
Караючи мілошевичів і т.д., захищаючи демократії.

Зараз не втручаються напряму...
Їх функцію виконує Україна.
Тому вона має повне право саме вимагати повної підтримки.
А не просити.
detroytred
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  #<1 ... 1198119912001201
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